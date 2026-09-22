Honaz'ın projelerini CHP genel merkezinde anlatan başkan Kepenek, Kılıçdaroğlu'nu açılışa davet etti

Denizli'den CHP genel merkezine ziyaret

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarıyla bir araya geldi. Görüşmede, ilçenin kalkınmasına katkı sunacak projeler ve yürütülen çalışmalar üzerine bilgi alışverişi yapıldı.

ziyaretin odağı:

Kepenek, toplantıda Honaz'da hayata geçirilen ve planlanan yatırımların önceliklerini, uygulama süreçlerini ve beklenen etkilerini anlattı. Belediye yönetiminin hedefi, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar farklı alanlarda sürdürülebilir kazanımlar üretmek ve ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek olarak öne çıktı.

açılış daveti ve sonraki adımlar:

Belediye başkanı, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak 8 önemli proje için CHP Genel Merkezi yetkililerine davet iletti. Kepenek, bu projelerin Honaz'a yeni eserler kazandıracağını ve bölge halkının hayatına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Kepenek ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımızı ziyaret ettik. Honaz’ımızda hemşehrilerimizin yaşamına dokunan, ilçemizin geleceğine değer katan projelerimizi ve çalışmalarımızı kendileriyle paylaştık. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz 8 önemli projemizin davetini de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımıza ilettik. Honaz’ımız için çalışmaya, üretmeye ve ilçemize yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için teşekkür ediyorum.’

DENİZLİ’NİN HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK, İLÇEYE DEĞER KATAN PROJELERİNİ CHP GENEL MERKEZİ’NDE ZİYARET ETTİĞİ CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE PAYLAŞTI.