Honaz'ı iklim gündemine taşıyacak sunum
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında belediyenin hayata geçirdiği Yerel Tohum Merkezi projesini ve iklime dirençli tarım uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaşacak.
Projenin odağı ve hedefleri:
Honaz Belediyesi'nin yürüttüğü merkez, yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesini amaçlıyor. Başkan Kepenek, panelde projenin uygulama biçimini, yerel tarım topluluklarıyla kurulan iş birliklerini ve iklim değişikliğine karşı alınan önlemleri aktaracak.
Panel detayı ve erişim bilgileri:
Panel, 19 Kasım Perşembe günü saat 14.00-15.30 arasında COP31 Antalya Türkiye Pavilyonunda gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türkiye Belediyeler Birliğinin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Yüksel Kepenek, konuşmasının katılımcılara yerel tohumların iklim direncindeki rolünü ve Honaz'daki uygulamaların aktarılmasını kapsayacağını belirterek, hemşehrilerini canlı yayını izlemeye davet etti.
HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK, COP31 KAPSAMINDA ANTALYA’DA DÜZENLENECEK PANELDE YEREL TOHUM MERKEZİ PROJESİNİ VE İKLİME DİRENÇLİ TARIM ÇALIŞMALARINI ANLATACAK.
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