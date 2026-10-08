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Hopa'da Esenkıyı tır parkını boğan kaya parçaları havadan görüntülendi

Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan kaya parçalarının araçlara düştüğü heyelan havadan görüntülendi; olayda 1 kişi öldü, 8 tır zarar gördü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 07:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hopa'da Esenkıyı tır parkını boğan kaya parçaları havadan görüntülendi

Esenkıyı tır parkında havadan görüntüler:

Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı Tır Parkında meydana gelen heyelan, havadan çekilen görüntülerle görüntülendi. Görüntülerde yamaçtan kopan büyük kaya kütlelerinin park halindeki araçların arasına dağıldığı, birçok aracın ezildiği ve bir tankerin yan yattığı görülüyor. Olayın etkisi, Karadeniz Sahil Yolu boyunca yer alan park alanında açıkça gözlemlenebiliyor.

Hasarın boyutu ve can kaybı:

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti ve bölgede yaklaşık 8 tır hasar gördü. Parkta bulunan araçların bir kısmı ağır hasar alırken, tankerin devrilmesi ve kaya parçalarının dağılımı bölgedeki tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

Ekip müdahalesi ve alınan önlemler:

AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sahada çalışıyor. Ekipler hem arama-kurtarma hem de güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeyi kontrol ediyor. Yetkililer, yeni bir heyelan riskine karşı çevrede güvenlik önlemlerinin devam ettiğini bildiriyor ve bölgeye girişler sınırlanıyor.

Havadan elde edilen görüntüler, heyelanın büyüklüğünü ve araçlara verdiği zararı belgeleyerek, müdahale ekiplerinin çalışmasının yönlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HEYELANIN ARDINDAN ESENKIYI TIR PARKI...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HEYELANIN ARDINDAN ESENKIYI TIR PARKI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. İLK BELİRLEMELERE GÖRE 8 TIRIN HASAR GÖRDÜĞÜ BÖLGEDE EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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