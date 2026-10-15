Hopa'da kuvvetli rüzgâr enerji hatlarını etkiledi, ekipler sahada

Hopa'da enerji nakil hattında zarar ve müdahale

Artvin'in Hopa ilçesinde görülen kuvvetli rüzgâr sonucu devrilen ağacın dalları, birden fazla enerji nakil hattında hasara yol açtı. Dalların hatların üzerine düşmesi, hem arıza hem de güvenlik riski oluşturdu.

Müdahale ve araç desteği:

Olay yerine gelen Hopa Elektrik Arıza ekipleri, bölgeye çalışma platformu bulunan araçla intikal etti. Ekipler, hatların üzerine düşen dallara ulaşmak ve tehlike oluşturan kısımları kaldırmak için platformlu araçla kontrollü müdahale yürütüyor.

Güvenlik önlemleri ve onarım çalışmaları:

Çalışmalar sırasında ekipler, önceliği güvenliğe vererek hattaki hasarı tespit edip onarımını gerçekleştiriyor. Dalların temizlenmesi ve hatların onarımı sürecinin devam ettiği, ekiplerin bölgedeki çalışmalarıyla enerji nakil hattının güvenli hale getirilmesine yönelik adımların sürdüğü bildirildi.

ELEKTRİK ARIZA EKİPLERİ, HATLARDAKİ HASARI GİDERMEK VE TEHLİKE OLUŞTURAN DALLARI TEMİZLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.