Hopa'da rüzgarın etkisiyle dalgalar mendireği aştı

kıyıda yükselen dalgalar:

Artvin'in Hopa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de şiddetli dalga oluşumuna neden oldu. Rüzgarın etkisiyle denizde biriken su kütleleri mendireklere çarparken, bazı dalgalar metrelerce yükseldi ve sahil bandında dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

liman ve sahil kesimlerinde gözlemlenenler:

Özellikle Hopa Limanı çevresi ile kıyı kesimlerinde mendireğe vuran dalgaların yüksekliği fotoğraf ve görüntülere yansıdı. Limandaki siloların bulunduğu noktada kıyıya çarpan dalgalar belirgin biçimde izlendi; sahil şeridinde yer yer su birikintileri oluştu ve direklerdeki bayraklar sert şekilde dalgalandı.

Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri görüldü ve yollar ıslandı. Kaynakta bildirilenlere göre yağışa rağmen ilçede araç ve yaya trafiği devam etti; görüntüler günlük yaşamın kesintisiz sürdüğünü ortaya koydu.

Hopa'daki anlık olumsuz deniz koşuları, rüzgârın yönü ve şiddetiyle bağlantılı olarak mendireklerde yüksek dalga oluşumuna zemin hazırladı; sahil boyunca gözlenen yükselmeler çevredeki yapı ve liman alanlarında görsel etki yarattı.

Hopa’da dalgalar metrelerce yükseldi