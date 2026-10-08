Hopa'da tır garajında büyük heyelan: yardım için dönen kişi yaşamını yitirdi

Artvin'in Hopa ilçesinde Esenkıyı Tır Parkı'nda heyelan

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda sabah saat 06.00 civarında yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda araçlarda hasar oluşurken bir tanker yan yattı ve bölgede maddi zarar meydana geldi. Olay anı tır garajının güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde yoğun toz bulutu ve panik anları yer aldı.

Olayın gelişimi:

Yamaçtan kopan kaya bloklarının düşmesi sonucu bölgedeki araçlarda belirgin hasar oluştu, toplamda 8 tır zarar gördü. Görüntülerde kayaların araçların üzerine düştüğü, toz bulutunun kısa sürede alanı kapladığı ve sürücülerin çevredekilere haber verdiği görülüyor. Olay saatinin sabah erken saatleri olması nedeniyle alanda önemli bir insan yoğunluğu olmadığı ancak araçlarda bulunanların panik yaşadığı bildirildi.

Arama-kurtarma çalışmaları ve can kaybı:

Olayın ardından AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışma başlattı. Heyelan sonrası kendi aracını kurtardıktan sonra arkadaşlarına yardım etmek için geri dönen Kasım Topaloğlu (45), gelen ikinci heyelanda başına isabet eden kayalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Resmi ekipler, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak inceleme ve olay yeri çalışmasını sürdürüyor.

Güvenlik kamera kayıtları hem olayın şiddetini belgeliyor hem de bölgedeki riskin boyutunu gözler önüne seriyor. Yetkililer, benzer bölgelerde yaşayan veya çalışanların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

HEYELAN SONRASINDA YAŞANAN TOZ BULUTU VE PANİK ANI TIR GARAJININ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.