Hopi'den akaryakıt ve otogaza yeni avantaj: Paracık artık istasyonlarda da geçerli

Hopi, TotalEnergies İstasyonları ve Milangaz ile iş birliğine gitti

Veriye dayalı müşteri teknolojileri şirketi Hopi ile Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) bünyesindeki TotalEnergies İstasyonları ve Milangaz arasında yeni bir sadakat iş birliği hayata geçti. Anlaşmayla Hopi kullanıcıları, istasyonlardaki akaryakıt ve Milangaz Otogaz alışverişlerinden sadakat puanı olan Paracık kazanabilecek.

Kazanan Paracıklar, Hopi ekosistemindeki üye iş yerlerinde kullanılabilmenin yanı sıra, Hopi üzerinden elde edilen Paracıklar da TotalEnergies istasyonları ve Milangaz Otogaz alışverişlerinde geçerli olacak. Bu karşılıklı kullanım, kullanıcıların günlük harcama kalemleri üzerinden biriktirdikleri avantajları daha esnek değerlendirmesine olanak tanıyor.

Uygulama detayları:

Kullanıcılar, TotalEnergies İstasyonları’nda akaryakıt alımlarından ve Milangaz Otogaz harcamalarından Paracık kazanırken; biriken puarını Hopi’de bulunan 300'ü aşkın markada harcayabilecek. Aynı şekilde Hopi içindeki diğer markalardan kazanılan Paracıklar, akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde kullanılabilecek. İş birliği, sadakat puanlarının kazanıldığı ve kullanılabildiği alanları genişleterek kullanıcılara tercih esnekliği sunmayı hedefliyor.

Yönetici açıklamaları:

GüzelEnerji ve Milangaz Genel Müdürü Erdal Yavuz, iş birliğinin önemine ilişkin şunları söyledi: "Müşterilerin ihtiyaçları ve alışveriş alışkanlıkları değişirken, sadakat programlarından beklentileri de değişiyor. Bu dönüşümü bağımsız tüketici araştırmalarında da görüyoruz. Sadakat programları artık marka tercihindeki ilk 10 belirleyici unsur arasında yer alıyor; her 10 tüketiciden 4’ü en az bir akaryakıt istasyonunun sadakat platformuna üye. Bu tablo, sadakat programlarının yalnızca ek bir avantaj değil, müşteri deneyiminin önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Hopi ile iş birliğimiz de dönemsel bir kampanyanın ötesinde; müşterinin hayatına dokunan ve farklı ihtiyaçlarına yanıt veren bir sadakat deneyimi sunuyor. Bu kurgu sayesinde müşterilerimiz, günlük yaşamlarının farklı alanlarında kazandıkları avantajları istasyonlarımızda yakıt alımlarında kullanabilecek. GüzelEnerji ve Milangaz olarak, müşterilerimizin günlük hayatına gerçek anlamda değer katacak dijital ve sadakat odaklı projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu ise iş birliğinin Paracık kullanımını genişlettiğini belirterek, "Hopi olarak, 11 yıldır biriktirdiğimiz benzersiz veri derinliğini, iş ortaklarımızın büyümesine ve kullanıcılarımızın alışveriş deneyimine değer katan çözümlere dönüştürüyoruz. Kullanıcılarımızın alışverişlerinden kazandıkları Paracık’ları farklı ihtiyaçları için kullanabilmelerini de bu yaklaşımın önemli bir parçası olarak görüyoruz. TotalEnergies İstasyonları ve Milangaz iş birliğimizle şimdi bu faydayı, düzenli harcama kalemlerinden biri olan akaryakıt ve otogaza da taşıyoruz. Artık istasyonlarda kazanılan Paracıklar Hopi dünyasındaki 300'ü aşkın markada kullanılabilecek; farklı markalardaki alışverişlerden kazanılan Paracıklar da akaryakıt ve otogaz harcamalarında değerlendirilebilecek. Bizim için bu iş birliğinin asıl değeri, Paracık’ın kazanıldığı yer ile kullanıldığı yer arasındaki seçenekleri çoğaltması. Kullanıcılarımız alışverişlerinden elde ettikleri avantajı o günkü ihtiyaçlarına göre değerlendirebilecek. TotalEnergies İstasyonları ve Milangaz ile Paracık’ın kullanım alanını genişletmekten mutluluk duyuyoruz."

İş birliği, hem akaryakıt ve otogaz harcamalarında sadakat avantajı arayan kullanıcılara hem de Hopi ekosistemindeki marka ortaklarına daha fazla bağlılık ve performans fırsatı sağlamayı amaçlıyor.

(SOLDAN SAĞA) GÜZELENERJİ VE MİLANGAZ GENEL MÜDÜRÜ ERDAL YAVUZ, HOPİ CEO’SU ELİF ATEŞOK ŞATIROĞLU