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Hoş geldin kampüsü: Körfez Belediyesi'nden öğrencilere çorba ikramı

Körfez Belediyesi, yeni akademik yılın ilk gününde Körfez Kampüsü'ne gelen öğrenci ve ailelerine mobil ikram aracıyla sıcak çorba ve su dağıttı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Hoş geldin kampüsü: Körfez Belediyesi'nden öğrencilere çorba ikramı

Kampüste sıcak ve samimi karşılama

Körfez Kampüsü'nde yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde, Körfez Belediyesi mobil ikram aracıyla öğrenciler ve ailelerini karşıladı. İlçe dışından üniversite eğitimi için gelen gençlere sıcak çorba ve su ikram edilirken, yetkililer öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Mobil ikram aracı ve dağıtım saatleri:

Belediye ekiplerinin işlettiği mobil ikram aracı, kampüs önünde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans halinde hizmet verdi. Öğrenciler ücretsiz çorba ve suya yoğun ilgi gösterdi; ekipler ilk gün heyecanına ortak olarak kampüste sıcak ve düzenli bir karşılama ortamı oluşturdu.

Geri dönüşler ve teşekkürler:

İkramı memnuniyetle karşılayan öğrenciler ve aileleri, uygulama için Körfez Belediyesi ve Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti. Belediye, ilçeye üniversite eğitimi için gelen tüm gençlere "Hoş geldiniz" diyerek eğitim hayatları boyunca sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu.

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KÖRFEZ KAMPÜSÜ’NDE YENİ EĞİTİM YILININ İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ SICAK ÇORBA İKRAMIYLA KARŞILANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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