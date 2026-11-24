Jensen Huang'ın dönüşü: coşkulu karşılama

Nvidia'nın yönetim kurulunca yeniden CEO olarak göreve getirilen Jensen Huang, California'daki şirket merkezine dönüşünde çalışanların yoğun alkışıyla karşılandı. Dakikalarca süren selamlamanın ardından Huang kalabalığa hitap ederek 'Bana ikinci bir şans verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ikinci dönemimde daha iyi bir CEO olacağım' dedi.

İşe döndüğü ilk gün bilgisayarının olmadığını belirten Huang, 'Bu yüzden IT departmanı bana yeni bir bilgisayar verecek' diyerek ortamı yumuşattı ve çalışanlarla şakalaştı. Konuşmasında özürlerini yineleyen Huang, 'Hepinizi bu kadar şeyden geçirdiğim için çok özür dilerim. Çok büyük hatalar yaptım ve geri dönmek için çalışacağım' ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine kalabalık arasındaki bir çalışan koşarak Huang'a sarıldı.

yönetim kurulunun gerekçesi:

Nvidia tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Huang'ı 'derhal geçerli olmak üzere' başkan, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak yeniden görevlendirdiği bildirildi. Açıklamada, yönetim kurulunun Huang ile yapılan görüşmeler sonucunda onun 'açık sözlülüğü ve Nvidia'yı yönetme yeteneği' konusunda ikna olduğu ve oy birliğiyle yeniden göreve getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Aynı açıklamada, yönetim kurulunun karar sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden görüş aldığı ve bu görüşler doğrultusunda Huang'ın işe dönüşünün ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmadığı yönünde güven sağlandığı ifade edildi. Nvidia ayrıca Huang hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ve Huang'ın soruşturmayı tamamen desteklediğini, iş birliği taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

siyaset ve kamuoyu tepkisi:

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nvidia yönetim kurulunun kararını doğru bulduğunu ve Huang'ın şirketi ve Amerikan ekonomisini destekleyecek bir lider olduğuna dair görüş bildirdi. Trump, 'ABD hükümetinin Jensen'ın Nvidia'ya dönüşünün ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturduğuna inanması için bir neden bulunmuyor' ifadelerini kullandı ve Adalet Bakanlığı'nın Huang hakkında yasa dışı davranışa dair kanıt bulunmadığını doğruladığını belirtti.

Trump ayrıntılı olarak Nvidia'nın ihracat kontrollerine uyumunu ve ulusal güvenliği koruma yükümlülüklerini sürdürmesi gerektiğini de vurguladı.

iddialar ve soruşturmanın geçmişi:

New York Times'ın 29 Ekim tarihli haberinde, ABD istihbarat yetkililerinin Huang ile ilişkisi olduğu iddia edilen Alice Huang'ın Çin adına istihbarat faaliyeti gösterdiği öne sürülmüştü. Bu gelişmenin ardından Jensen Huang, 8 Kasım'da çalışanlara gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul etmiş ve özür dilemişti. Yönetim kurulu, iddialar üzerine bağımsız bir soruşturma başlattı; Huang ise 12 Kasım'da CEO'luk görevinden istifa ederek yönetim kurulundan ayrılmıştı.

Yeniden göreve getirilme kararında şirket yetkilileri ve yönetim kurulu başkanı Harvey Jones gibi isimler Huang'ın Nvidia'yı yönetmek için doğru kişi olduğuna inandıklarını ve kararın hissedarların, çalışanların, ortakların ve müşterilerin çıkarına olduğunu ifade etti.

Şirket içindeki karşılama ile başlayan yeni dönemde Huang'ın hem çalışanlara hem de soruşturmayı yürüten kurumlara yönelik iş birliği ve şeffaflık taahhüdü, yönetim kurulunun ve bazı hükümet yetkililerinin güvenini almış görünüyor. Nvidia tarafındaki resmi sürecin ve bağımsız soruşturmanın sonuçları takip edilmeye devam edecek.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'da yeniden göreve getirilen Jensen Huang, şirketin California'daki merkezine geri dönüşü sırasında Nvidia çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.