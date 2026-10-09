hüdavendigar’da altyapı yenilemesiyle taşkın riski azalacak

çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi'nde altyapı ağını güçlendirme çalışmaları yürütüyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan seferberlik BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 17 ilçede eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Nisan ayından itibaren başlayan çalışma programı çerçevesinde kent genelinde yoğun imalat ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

BUSKİ ekipleri, eylül ayında gerçekleştirdikleri saha çalışmalarında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı yaptı. Aynı dönemde kurum 27 bin 500 metrekare parke kaplama ile 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yürüttü; ayrıca 6 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirdi. Ekim ayında da ekiplerin altyapı güçlendirme faaliyetleri devam etti.

hüdavendigar'daki imalat:

Hüdavendigar Mahallesi'nde öncelik verilen noktalarda sürdürülen çalışmalarda ekipler, mevcut kanalizasyon hattının 170 metrelik bölümünü yeniledi. Aynı güzergâha eş zamanlı olarak 170 metre yeni yağmur suyu hattı döşeniyor. Böylece sahada toplam 340 metrelik altyapı imalatı tamamlanmış olacak.

Projenin tamamlanmasıyla atık suların daha sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanacak ve özellikle yağışlı dönemlerde oluşabilecek su birikintileri ile taşkın riski azaltılacak. Yenileme, hem altyapı dayanıklılığını artırmayı hem de mahalle yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

mahalleden yankılar:

Hüdavendigar Mahallesi Muhtarı Mustafa Pala, yürütülen çalışmanın bölgenin uzun süredir devam eden altyapı ihtiyacını karşılama yönünde önemli bir adım olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve ekiplerine teşekkür etti. Mahalle sakinleri de kısa vadede olası su baskınlarının azalması ve altyapı sorunlarının çözülmesine yönelik memnuniyetini ifade etti.

Bursa Büyükşehir ve BUSKİ yetkilileri, program dahilindeki diğer ilçelerdeki çalışmaları da takip ederek, ihtiyaç tespitine göre imalat ve bakımların süreceğini bildiriyor. Hüdavendigar örneği, kentin farklı noktalarında benzer müdahalelerin planlandığını gösteriyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OSMANGAZİ İLÇESİNİN HÜDAVENDİGAR MAHALLESİ’NDE ALTYAPI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI İMALATI GERÇEKLEŞTİRİYOR.