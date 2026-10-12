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Hüdayda ile başkentin türküsü CSO Ada Ankara'da

CSO Ada Ankara, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı anısına 'Ankara Ferfene Gecesi - Hüdayda'yı 13 Ekim Salı saat 20.00'de Ziraat Bankası Ana Salon'da sunuyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Hüdayda ile başkentin türküsü CSO Ada Ankara'da

CSO Ada Ankara'da özel gece:

Başkent Ankara'nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Ankara Ferfene Gecesi - Hüdayda", 13 Ekim Salı saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da izleyiciyle buluşuyor. Etkinlik, Ankara'nın yerel kültür mirasını sahneye taşıyarak başkentin tarihine ses ve oyunla dokunmayı amaçlıyor.

Hüdayda'nın hikâyesi ve türküsü:

19. yüzyılın ikinci yarısında Ankara'da yaşamış olan Hüda'nın, güzelliği ve yaşamına dair anlatılanlar, kent folklorunda efsaneleşmiş bir anlatıya dönüşmüştür. Bu anlatı, şehir belleğinde türküler ve oyunlarla yaşamaya devam ediyor. Gecede, 'Dama bulgur sererler', 'Hüdayda da samur saçlım hüdayda', 'Bulguru kaynatırlar', 'Pullu yaşmak olayım', 'Sırmalıdır bindalı' ve 'Çamı çama çatarlar' sözleriyle bilinen Hüdayda türküleri yeniden yorumlanarak sunulacak ve dinleyicinin karşısına çıkarılacak.

Türkünün ve oyunun kurgusunda Hüdayda'nın aşk ve macera dolu yaşam öyküsü ön planda tutulacak; bu sayede Ankara'nın kültürel hafızasındaki izler, müzikal anlatımla günümüze taşınacak.

Sanat yönetimi ve gece kurgusu:

Gecenin sanat yönetmenliğini Şerafettin Demir, şefliğini ise Murat Kızılcı üstleniyor. Sahneleme, müzik ve oyun unsurlarının bir araya getirileceği performansta, Hüdayda'nın ezgileri üzerinden başkentin 103 yıllık başkentlik serüveni de farklı açılardan ele alınacak. CSO Ada Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek program, hem anıtnı korumayı hem de halk kültürünü sahne sanatlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

İzleyiciler, Ankara'nın yerel melodilerini ve Hüdayda'nın öyküsünü bir arada deneyimleyerek kentin kültürel mirasına dair zengin bir sunumla karşılanacak.

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA &quot;ANKARA FERFENE GECESİ-HÜDAYDA&quot;...

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA "ANKARA FERFENE GECESİ-HÜDAYDA" PROGRAMI, 13 EKİM SALI GÜNÜ SAAT 20.00’DE CSO ADA ANKARA ZİRAAT BANKASI ANA SALON’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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