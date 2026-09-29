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Hudut kartalları Van hattında 412 bin 741 gram uyuşturucu ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında arama-tarama faaliyeti sonucu 412 bin 741 gram uyuşturucu bulundu; madde Başkale Jandarma'ya teslim edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hudut kartalları Van hattında 412 bin 741 gram uyuşturucu ele geçirdi

operasyon detayları:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Van hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyeti kapsamında önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Hudut Kartalları tarafından icra edilen operasyonda 412 bin 741 gram uyuşturucu madde bulundu ve operasyonun başarılı şekilde tamamlandığı bildirildi.

maddenin teslimi ve hukuki süreç:

Ele geçirilen uyuşturucu madde, açıklamada belirtildiği üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Bakanlık bildirisi, hudutların güvenliğinin korunması ve yasa dışı faaliyetlere geçit verilmemesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca görevini azimle sürdüren birliklerin bölgedeki denetim ve arama-tarama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü ifadesine yer verildi; teslimat sonrası ilgili birimlerin soruşturma ve yasal süreçleri yürüteceği belirtildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, VAN HUDUT HATTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 412 BİN 741 GRAM...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, VAN HUDUT HATTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 412 BİN 741 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİĞİNİ DUYURDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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