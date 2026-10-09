Hukuk mücadelesi sürecek: Tuğyan için üst mahkemeden dönme beklentisi

avukatın açıklamaları:

Güllü’nün ölümüyle ilgili davada, mahkeme Tuğyan Ülkem Gülter’e ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı verdi. Kararın ardından Gülter’in avukatı Merve Uçanok basın önünde yaptığı açıklamada yargılamanın henüz sona ermediğini vurguladı ve istinaf ile Yargıtay aşamalarının devam ettiğini belirtti.

Uçanok, müvekkilinin ağır bir iftiraya maruz kaldığını savunarak delillerin "layıkıyla" tartışılmadan mahkemece kanaat oluştuğunu öne sürdü. Dosyanın üst mahkemelerden döneceğini düşündüğünü ifade eden Uçanok, süreci takip edeceklerinin altını çizdi.

"Asla pes etmeyeceğiz" diyen Uçanok, "Sonuna kadar Tuğyan Ülkem Gülter’in arkasındayım. Onun masumiyetini yargılamanın sonunda en nihayetinde ispatlayacağıma inanıyorum. Asla pes etmeyeceğiz. Yargılamanın en sonunda Tuğyan’ı kızına kavuşturacağım" şeklinde konuştu.

diğer tarafın tutumu:

Davanın diğer tarafını temsil eden avukat Rahmi Çelik ise yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti. Çelik, mahkemenin verdiği karara saygı duyulması gerektiğini belirterek, Sultan ile ilgili yasal süreçleri takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

yargı sürecinin seyri:

Taraf avukatlarının açıklamaları, kararın kesinleşmemiş olduğunu ve hukuk yollarının işletileceğini gösteriyor. Uçanok’un üst mahkemelerin kararı bozacağına dair beklentisi, istinaf ve Yargıtay aşamalarında delillerin yeniden değerlendirilmesine dayanıyor. Sürecin bundan sonraki aşamalarında hangi delillerin ön plana çıkacağı ve mahkemelerin bunlara nasıl kanaat getireceği takip edilecek.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'E VERİLEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASININ ARDINDAN AVUKATI MERVE UÇANOK, KARARIN ÜST MAHKEMELERDEN DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, "ASLA PES ETMEYECEĞİZ" DEDİ.