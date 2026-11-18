Hukukçulardan Vezirköprü'nün il olması için ortak hareket çağrısı

Samsun Barosu Vezirköprü Temsilciliği avukatları, Vezirköprü'nün il olması yönündeki talebe destek vererek ilçenin bu hedefe ulaşması için toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu. Açıklama, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği talebin ardından yapıldı.

Neden il statüsü isteniyor:

Baro temsilcisi Avukat Oğuz Bakır, ilçede görev yapan ve ilçeden geçimini sağlayan meslektaşları adına yaptıkları açıklamada Vezirköprü'nün hak ettiği yatırımları alması gerektiğini vurguladı. Bakır, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, yeni iş olanaklarının oluşturulması ve gençlerin başka şehirlere gitmek zorunda kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

Bakır, Vezirköprü'nün tarihi geçmişi ve coğrafi potansiyeline işaret ederek ilçenin il olmayı her anlamda hak ettiğini belirtti. Açıklamada, ilçenin yerel dinamiklerinin canlandırılması ve istihdamın artırılmasının öncelik olduğu kaydedildi.

Süreç ve hukuki takip:

Temsilcilik, bu hedefe ulaşılması için siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. Bakır, Vezirköprü Baro Temsilciliği mensuplarının yekvücut olarak bu talebin arkasında olduğunu ve sadece el değil, tüm vücutlarını taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade etti.

Savunma makamının temsilcileri olarak talebi haklı, hukuki ve rasyonel bulduklarını belirten Bakır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve karar verici makamların ilçenin bu tarihi beklentisini kamu yararı doğrultusunda değerlendireceğine inandıklarını söyledi. Temsilcilik, Vezirköprü'nün il olma sürecini hukuki ve toplumsal zeminde takip etmeye devam edeceğini açıkladı.

Baro temsilciliğinin çağrısı, ilçenin yerel kalkınmasına ve hizmetlere erişimin iyileştirilmesine ilişkin talepleri öne çıkarıyor; süreç boyunca toplumun geniş kesimlerinin ortak akılla hareket etmesinin önemine vurgu yapılıyor.

VEZİRKÖPRÜ'DE İL OLMA TALEBİNE BİR DESTEK DE SAMSUN BAROSU VEZİRKÖPRÜ TEMSİLCİLİĞİ AVUKATLARINDAN GELDİ. BARO TEMSİLCİSİ AVUKAT OĞUZ BAKIR, “YALNIZCA ELİMİZİ DEĞİL, TÜM VÜCUDUMUZU TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ” DEDİ.