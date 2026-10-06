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Hükümet reddedilen konut kararnamelerini yeniden kabul etti

İspanya hükümeti, parlamentoda reddedilen iki konut kararnamesini yeniden kabul ederek, Resmi Gazete’de yayımlandığında geçici yürürlüğe girecek şekilde komisyonda onaya sunacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Merve Çelik

Hükümet reddedilen konut kararnamelerini yeniden kabul etti

Hükümetin kararı ve kısa açıklama:

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez liderliğindeki hükümet, geçtiğimiz hafta parlamentoda kabul edilmeyen ve erken seçime giden sürecin kilit unsuru olan iki kanun hükmünde kararnameyi yeniden kabul etti. Sánchez, kararları açıklarken bu düzenlemelerin konut erişimini ve barınma hakkını korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Sánchez düzenlemeler hakkında, "Bakanlar Kurulu, Cuma günü Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda reddedilen iki kanun hükmünde kararnamenin özünü koruyan iki yeni kararname kabul etti" ifadelerini kullandı ve bunları "iddialı ama makul ve gerekli" tedbirler olarak nitelendirdi.

kararnamelerin yürürlüğe girişi ve onay süreci:

Hükümetin tekrar kabul ettiği kararnameler, Resmi Gazete’de yayımlandıkları takdirde geçici olarak yürürlüğe girecek. Ancak bu geçici yürürlük, parlamentonun feshedilmesi sonrasında görevde kalan 69 üyeli Parlamento Daimi Komisyonu tarafından onaylanmasına bağlı olacak. Sánchez, bu komisyonda düzenlemelerin onaya sunulacağını belirtti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, söz konusu komisyonda hükümet tarafından teklif edilen düzenlemeleri destekleyenlerin sayısı az farkla çoğunlukta bulunuyor. Bu durum, kararnamelerin nihai kaderinin komisyondaki oylamaya bağlı olduğunu gösteriyor.

erken seçim kararı ve kamu tepkisi:

Başbakan Sánchez daha önce parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamayacağını gerekçe göstererek erken seçim kararı almış ve seçimlerin 29 Kasım tarihinde yapılacağını açıklamıştı. Sánchez, azınlık hükümetinin halk desteğini "yenilemesi ve genişletilmesine" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kararnamelerin yeniden kabulü, ülke genelinde haftalardır devam eden protesto gösterilerinin gölgesinde gerçekleşti. Gösteriler, 87 yaşındaki bir vatandaşın kira artışını karşılayamayarak evinden tahliye edilmesi olayının ardından başlamış ve kiracılara daha fazla koruma sağlanması talebiyle sürüyor.

Hükümet yetkilileri, alınan önlemlerin "en kırılgan kesimleri koruyacağı" ve piyasadaki spekülasyonlarla bozulan arz-talep dengesine düzen getireceğini savunuyor. Sánchez ayrıca, bu oylamanın "ideolojik değil, insani bir mesele" olduğunu belirterek siyasi aktörlere uzlaşma çağrısında bulundu.

Gelişmelerin takip edileceği bir sonraki adım, kararnamelerin Resmi Gazete’de yayımlanması ve ardından Parlamento Daimi Komisyonu’nda yapılacak onay oylaması olacak. Komisyondaki desteğin az farkla da olsa hükümet lehine olduğu haberleri, kararnamelerin kabul olasılığını gündemde tutuyor.

İspanya&#039;da hükümet, geçtiğimiz hafta parlamentodan geçirilemediği için erken seçim kararı...

İspanya'da hükümet, geçtiğimiz hafta parlamentodan geçirilemediği için erken seçim kararı alınmasına neden olan konut düzenlemelerini içeren iki kararnameyi yeniden kabul etti.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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