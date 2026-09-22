Dolar 48,8126 +0,01%
Euro 55,8393 -0,21%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.846,96 -0,48%
EUR/USD 1,1435 -0,30%
Brent Petrol 100,31 -0,03%
--°

Hükümlüler gönüllü çalışma modeliyle Anamur’un yüzünü değiştirdi

Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler, gönüllü çalışma modeliyle şehitlik ve okul bakımı, kıyı temizliği ve kamu hizmetlerinde topluma katkı sundu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hükümlüler gönüllü çalışma modeliyle Anamur’un yüzünü değiştirdi

Gönüllü çalışma modeliyle yaz dönemi uygulamaları:

Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler, iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri kapsamında uygulanan Gönüllü Çalışma Modeli ile yaz boyunca çeşitli toplumsal hizmetlerde görev aldı. Çalışmalar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün desteği ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonuyla yürütüldü.

Gönüllü hükümlüler, şehitlik ve mezar alanlarının bakımından eğitim kurumlarının onarımına, kıyı temizliğinden kamu binalarındaki boyama ve temizlik çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdi.

Yapılan işler ve saha uygulamaları:

Katılımcılar tarafından şehit kabirleri ve çevresine çiçek ile fidan dikimi yapıldı; bayrak direklerinin bakım ve boyama işleri gerçekleştirildi. Çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefiyle hükümlüler, Pullu-Ören arasındaki sahil şeridinde düzenlenen kıyı temizliği çalışmalarına gönüllü olarak katıldı.

İlçedeki ilk ve ortaokullar ile Anamur Meslek Yüksekokulu’nda bina boyama ve temizlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca Anamur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında da bakım, temizlik ve boyama işleri hükümlüler tarafından üstlenildi.

Amaç, sonuçlar ve topluma kazandırma:

Çalışmaların koordinasyonunu sağlayan kurumlar, projenin yalnızca infaz sürecini geçiren kişilere yönelik bir uygulama olmasının ötesinde, hükümlülerin toplumsal sorumluluk almalarını ve yeniden kazandırılma süreçlerinin desteklenmesini amaçladığını vurguladı. Gönüllülük esasına dayalı uygulamalarla hükümlülerin emek, sorumluluk, çevre duyarlılığı, vefa ve toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirildiği kaydedildi.

Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen uygulamalar, emeğin ve sorumluluk bilincinin toplumsal faydaya dönüştürülebileceğini gösterdi ve infaz sisteminin temel hedeflerinden biri olan iyileştirme ile topluma kazandırma anlayışının sahada somutlandığını ortaya koydu.

MERSİN ANAMUR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU&#039;NDAKİ HÜKÜMLÜLER, İYİLEŞTİRME VE TOPLUMA KAZANDIRMA...

MERSİN ANAMUR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU'NDAKİ HÜKÜMLÜLER, İYİLEŞTİRME VE TOPLUMA KAZANDIRMA FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN 'GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA MODELİ' İLE YAZ DÖNEMİ BOYUNCA TOPLUMSAL FAYDAYA YÖNELİK ÖRNEK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakanlık ataması: Bartın'dan Bolu'ya yeni il müdürü
images

Pancarköy şehitleri 45. yılında yad edildi
images

Pancarköy'de 45 yıldır unutulmayan 65 şehit anıldı
images

Eskipazar sarı traverten taşını tasarımla ticarete dönüştürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

Salihli'de silahlı soygun sonrası kuyumcular dayanışma için kepenk kapattı

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği