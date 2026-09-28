Hükümlülerin el emeği Tarsus müzesinde görücüye çıktı

Tarsus müzesinde hükümlü eserleri sergisi

Tarsus ilçesinde ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırladığı eserler Tarsus Müzesinde düzenlenen bir sergiyle ziyaretçilere sunuldu. Sergide yer alan çalışmalar, kurum içindeki eğitim ve üretim faaliyetlerinin somut örneklerini oluşturdu.

Sergideki çalışmalar:

Halk Eğitim Merkezi ile yürütülen program kapsamında hazırlanan 198 eser arasında resimler, ahşap tepsiler, kağıt rölyef çalışmaları ve kumaş çantalar yer aldı. Eserler, hükümlülerin el emeğini ve sanatsal becerilerindeki gelişimi yansıtıyor.

Açılış ve hedefler:

Serginin açılışına Başsavcı Vekilleri Mehmet Ali Sarıoğlu ve Mehmet Karanlık, Tarsus Cezaevi Tabur Komutanı Yarbay Serhat Karakuş, Tarsus Cezaevi Savcısı Mehmet Sait Demirbaş, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Güler ile Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay katıldı. Yetkililer, sergi ve benzeri faaliyetlerin hükümlülerin mesleki ve sanatsal beceriler kazanmalarına, üretkenliklerinin desteklenmesine ve topluma yeniden uyum süreçlerine katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Tarsus Müzesinde ziyarete açılan serginin 5 gün boyunca gezilebileceği belirtildi. Ziyaretçiler eserleri inceleyerek ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve üretim çalışmalarına ilişkin doğrudan bir izlenim edinebilecekler.

TARSUS CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKUMLARIN ESERLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI