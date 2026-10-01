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Hülya Terzioğlu sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiriyle Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nu sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına atadı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hülya Terzioğlu sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu

Atama açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandığını duyurdu. Çelik, atamanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Akademik geçmiş

Çelik, Terzioğlu'nun eğitimine ilişkin bilgi vererek kendisinin Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olduğunu ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ile doktora çalışmaları yaptığını aktardı. Başörtüsü yasağının başlaması nedeniyle uzun yıllar akademiden uzak kalan Terzioğlu, 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik yaşama döndü ve 2023'te Kelam Anabilim Dalında profesörlüğe atandı.

Siyasi geçmiş ve çalışma alanları

Terzioğlu'nun çalışma alanları arasında modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi ile Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri yer alıyor. Siyasi faaliyeti kapsamında 2012 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kollarında görev alan Terzioğlu, 2013'te KADEM Sakarya temsilciliği yaptı. Çelik, paylaşımında atamayı "Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadesiyle değerlendirip Terzioğlu'nu tebrik etti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, PROF. DR. HÜLYA TERZİOĞLU’NUN SOSYAL...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, PROF. DR. HÜLYA TERZİOĞLU’NUN SOSYAL POLİTİKALARDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE ATANDIĞINI AÇIKLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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