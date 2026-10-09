Hunat'a kentsel dönüşüm müjdesi: şehrin merkezinde yeni bir proje

Hunat'ta kentsel dönüşüm müjdesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi'nin kentsel dönüşüm kapsamına alınacağını açıkladı. Palancıoğlu, projenin "bizim dönemimizin en büyük imzası olacak" dediğini belirterek dönüşümün mahalleyi daha modern ve kullanışlı bir hale getireceğini ifade etti.

"İlk defa burada söylüyorum. İnşallah bizim dönemimizin en büyük imzası olacak. Hunat’ta kentsel dönüşüm yapacağım. Buradan Hunat Camii’ni göremiyoruz ancak yapacağımız dönüşümle Hunat Camii görünür hale gelecek. Hunat Camii’nin çevresini açacağız. Hunat’ta üç tane bina satın aldık, onlarca daire satın aldık. Bin 500 metrekareye yakın bir konu arsası aldık. Dolayısıyla hedefimiz, altı otopark olan şehrin merkezinin otopark sorununu çözecek, katı da çok fazla yükseltmeyeceğimiz şekilde Kayseri’ye yakışacak bir kentsel dönüşümü inşallah başlatıyoruz. Yakın zamanda planlarını da basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Zannediyorum 50 yıl sonra Kayseri’ye gelenler ‘Burayı nasıl yapmışlar ve ‘Ne kadar güzel olmuş’ diyecekleri bir yer olacak. Şehrin merkezini bu park gibi güzelleştireceğiz"

Projede öne çıkan hedefler:

Palancıoğlu, dönüşümün öncelikle Hunat Camii çevresinin açılmasını ve caminin görünür hale getirilmesini hedeflediğini söyledi. Proje, şehir merkezinin kullanışlılığını artırmaya odaklanıyor; bu kapsamda merkezdeki park ve açık alan düzenlemelerine vurgu yapıldı. Ayrıca amaç, trafik ve otopark sorunlarına kalıcı çözüm üretmek.

Belediye başkanı, kent dokusuna zarar vermeden yüksekliklerin kontrol altında tutulacağını, böylece Kayseri'ye yakışan bir mimari doku oluşturulacağını belirtti.

Mülk alımları ve planlama:

Palancıoğlu, Hunat'ta üç tane bina ve onlarca daire satın aldıklarını, ayrıca bin 500 metrekareye yakın bir konut arsası temin ettiklerini aktardı. Bu adımların kentsel dönüşümün başlangıç safhası olduğunu ve planların kısa süre içinde basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Projede öne çıkan unsurların, merkezdeki otopark ihtiyacını karşılayacak düzenlemeler ve çevreyi açma çalışmaları olduğu vurgulandı. Palancıoğlu, bu dönüşümün şehir merkezini daha çekici ve işlevsel kılacağını, uzun vadede Kayseri'ye gelenlerin de beğeneceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA PALANCIOĞLU, HUNAT MAHALLESİ’NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAKLARININ MÜJDESİNİ VERDİ. BAŞKAN PALANCIOĞLU, "BİZİM DÖNEMİMİZİN EN BÜYÜK İMZASI OLACAK" DEDİ.