Hunatspor altyapıya öncelik verdi: Abdulkadir Karahan dönemi

Hunatspor yeni sezon için teknik kadroyu duyurdu

Kayseri amatör futbolunun tanınan ekiplerinden Hunatspor, 2026-2027 sezonu için teknik direktörlük görevine UEFA C Lisanslı genç antrenör Abdulkadir Karahan ile anlaştı. Kulüp, sarı-kırmızılı renklerle her kategoride mücadele etmeyi hedefliyor.

kulübün hedefleri:

Hunatspor yöneticileri, yeni dönemde hem sportif başarı hem de oyuncu gelişimini eş zamanlı yürütmeyi planlıyor. Kulüp başkanı Fatih Gümüşgöz, yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"2026-2027 sezonunda genç antrenör Abdulkadir Karahan ile anlaştık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hunatspor ailesi olarak her sezon olduğu gibi bu sezon katılacağımız kategorilerde başarılı olmayı hedefliyoruz. Genç ve dinamik bir aileye sahibiz. Türk futboluna ve Kayseri spor camiasına yeni yetenekler yetiştirmek için gece gündüz çalışacağız"

teknik kadro ve beklentiler:

Hunatspor, genç ve dinamik bir yapılanma vurgusu yaparken, Abdulkadir Karahan'ın UEFA C Lisansı taşıması ve altyapıya odaklanan bir program izleyecek olması ön plana çıktı. Yönetim, tüm kategorilerdeki takımların sezon boyunca gelişim odaklı bir takvimle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında sarı-kırmızılı ekip, antrenman programları ve altyapı projelerini hızlandırarak hem saha sonuçlarını hem de genç oyuncuların performansını artırmayı amaçlıyor.

HUNATSPOR KULÜBÜ, 2026-2027 SEZONU İÇİN ANTRENÖRLÜK GÖREVİNE UEFA C LİSANSLI GENÇ ANTRENÖR ABDULKADİR KARAHAN İLE ANLAŞTI.