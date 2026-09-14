Dolar 48,6196 +0,13%
Euro 56,1468 -0,31%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.747,98 -2,09%
EUR/USD 1,1545 -0,48%
Brent Petrol 108,25 +3,48%
--°

Hunatspor altyapıya öncelik verdi: Abdulkadir Karahan dönemi

Hunatspor, 2026-2027 sezonu için UEFA C Lisanslı Abdulkadir Karahan ile anlaştı; kulüp altyapı ve genç oyuncu gelişimine ağırlık verecek.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Hunatspor altyapıya öncelik verdi: Abdulkadir Karahan dönemi

Hunatspor yeni sezon için teknik kadroyu duyurdu

Kayseri amatör futbolunun tanınan ekiplerinden Hunatspor, 2026-2027 sezonu için teknik direktörlük görevine UEFA C Lisanslı genç antrenör Abdulkadir Karahan ile anlaştı. Kulüp, sarı-kırmızılı renklerle her kategoride mücadele etmeyi hedefliyor.

kulübün hedefleri:

Hunatspor yöneticileri, yeni dönemde hem sportif başarı hem de oyuncu gelişimini eş zamanlı yürütmeyi planlıyor. Kulüp başkanı Fatih Gümüşgöz, yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"2026-2027 sezonunda genç antrenör Abdulkadir Karahan ile anlaştık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hunatspor ailesi olarak her sezon olduğu gibi bu sezon katılacağımız kategorilerde başarılı olmayı hedefliyoruz. Genç ve dinamik bir aileye sahibiz. Türk futboluna ve Kayseri spor camiasına yeni yetenekler yetiştirmek için gece gündüz çalışacağız"

teknik kadro ve beklentiler:

Hunatspor, genç ve dinamik bir yapılanma vurgusu yaparken, Abdulkadir Karahan'ın UEFA C Lisansı taşıması ve altyapıya odaklanan bir program izleyecek olması ön plana çıktı. Yönetim, tüm kategorilerdeki takımların sezon boyunca gelişim odaklı bir takvimle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında sarı-kırmızılı ekip, antrenman programları ve altyapı projelerini hızlandırarak hem saha sonuçlarını hem de genç oyuncuların performansını artırmayı amaçlıyor.

HUNATSPOR KULÜBÜ, 2026-2027 SEZONU İÇİN ANTRENÖRLÜK GÖREVİNE UEFA C LİSANSLI GENÇ ANTRENÖR...

HUNATSPOR KULÜBÜ, 2026-2027 SEZONU İÇİN ANTRENÖRLÜK GÖREVİNE UEFA C LİSANSLI GENÇ ANTRENÖR ABDULKADİR KARAHAN İLE ANLAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konyaspor hazırlık ritmini hızlandırdı, Kasımpaşa randevusu öncesi saha çalışmal...
images

Baki Ersoy'dan Erciyes silüetiyle bütünleşecek '365 gün yaşayan' butik stadyum ö...
images

Yeni eğitim dönemine hazırlık: Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğünde dönem başı i...
images

Metu: Galatasaray'ın evrensel tanınırlığı ve buraya gelmenin kariyerimdeki önemi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cide Kasaba Mahallesi'nde tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutuklandı

Bursa'da tırla çarpışan iki genç için son veda

Çankırı'da yeni eğitim yılı coşkusu: ilköğretim haftası etkinlikleri başladı

Kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında çelişkili ifadeler: anne bu kez cinayeti işaret etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu