Hunatspor U14 play-off'a yükseldi

Kayseri U14 Ligi D Grubu'nu normal sezonu namağlup tamamlayan Hunatspor, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, grup liderliği sayesinde adını play-off aşamasına yazdırdı.

gruptaki maçlar:

Hunatspor D Grubu'nda Gültepespor, Palasspor, Kocasinan Gençlikspor, Yeşilspor, Kayseri Demirspor, Akkışla Gençlikspor ve Kocasinan Belediyespor takımlarını mağlup etti; Spor A.Ş ile oynadığı maçı ise berabere tamamladı. Takım 5. haftayı puansız BAY olarak geçerken, son hafta Kocasinan Belediyespor'u 5-2 yenerek sezonu taçlandırdı.

kulübün değerlendirmesi:

Hunatspor Kulübü'nün açıklamasında U14 takımının "tarih yazmaya devam ettiği" vurgulandı. Açıklamada, 2026-2027 sezonu U14 Ligi D Grubu'nda grubunu namağlup bitirerek Kayseri'nin en iyi dört takımı arasına adlarını yazdırdıkları; grubun en fazla galibiyet alan, namağlup kalan, en az gol yiyen ve en fazla gol atan takımı oldukları belirtilerek teknik ekip ve oyuncular tebrik edildi ve başarılarının devamı dilendi.

KAYSERİ U14 LİGİ D GRUBU EKİPLERİNDEN HUNATSPOR, NORMAL SEZONU MAĞLUBİYET ALMADAN TAMAMLADI.