Özdemir'in hatırlatması:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hurda araç teşviki konusundaki kanun tekliflerini yeniden gündeme taşıdı. Özdemir, teklifle sağlanacak muafiyetlerin hem vatandaşın araç yenileme imkânını artıracağını hem de yerli üretime talebi güçlendireceğini belirtti.

Özdemir, doğrudan sözleriyle, "Hurda araç teşviki kapsamında sağlanacak ÖTV ve KDV muafiyeti, vatandaşlarımıza araçlarını yenileme imkânı sunacak" ifadesini kullandı.

Sektördeki daralma ve AB kararının etkisi:

Özdemir, otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışların bir önceki yılın aynı aylarına göre sekiz aydır üst üste daraldığını ve bazı aylarda satış düşüşünün %30’a kadar ulaştığını vurguladı. Ayrıca Avrupa Birliği’nin Türkiye’den ithal edilen elektrikli ve hibrit araçlara yönelik olarak 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren uygulamaya koyacağı kota kararına dikkat çekti. Bu kota kapsamında öngörülen sınır 126.320 adet olarak belirlenirken, Türkiye’nin aynı kapsamdaki yıllık ihracatı 220-230 bin adet düzeyinde bulunuyor. Özdemir, bu gelişmenin en çok ihraç edilen pazarlarda satış daralması riskini artırdığını söyledi.

Teklifin hedefleri ve TBMM'ye sunulan düzenleme:

Özdemir, iç pazardaki daralma ve ihracatta ortaya çıkan risklerin, otomotiv sektörünün üretimini, gelirini ve istihdamını korumaya yönelik tedbirleri zorunlu kıldığını belirtti. MHP olarak trafik güvenliğini artırmak, çevre sağlığını korumak ve özellikle esnafın araç yenileme maliyetini hafifletmek amacıyla hazırlandığını söyledikleri düzenlemenin özünde, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılarak yerlilik oranı yüksek araçlarla yenilenmesi yer alıyor.

Özdemir, TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinin tarih ve esas numaralarını da yineleyerek kamuoyuna hatırlattı: 26 Ekim 2024 tarihli, esas numaraları 2/2699 ve 2/2697 olan teklifler. Konuyla ilgili değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine sunduklarını ifade ederek önerilerini yineliyorlar.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR, HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ, "HURDA ARAÇ TEŞVİKİ KAPSAMINDA SAĞLANACAK ÖTV VE KDV MUAFİYETİ, VATANDAŞLARIMIZA ARAÇLARINI YENİLEME İMKÂNI SUNACAK" DEDİ.