Hurda dikiş makinelerinden heykellere: İzmirli tasarımcının ileri dönüşüm hayali

hurda malzemelere yeni hayat veren tasarım:

İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan endüstriyel tasarımcı Ahmet Tarık Demirbaş, atıl durumdaki dikiş makineleri ve çeşitli mekanik parçaları sanat eserine dönüştürüyor. Çocukluğunda annesinin dikiş makinesi masasında ders çalışarak büyüyen 60 yaşındaki Demirbaş, bu anılardan yola çıkarak çalışmalarına dikiş makinelerini dönüştürmekle başladı ve zaman içinde kapsamını genişletti.

çalışma yöntemi ve malzeme çeşitliliği:

Demirbaş, mekanik aksamlar, otomotiv parçaları, kurmalı saatler gibi ekonomik ömrünü tamamlamış birçok malzemeyi kullanıyor. 2016 yılında başladığı dönüşüm sürecinde ilk olarak dikiş makinelerini traktör, otomobil ve tekne gibi tasarımlara dönüştürdü. Bugün eserleri arasında hayvan figürleri, abajurlar, dekoratif eşyalar ve heykeller bulunuyor.

Çalışmalarında kaynak kullanmayan sanatçı, parçaları cıvatalı birleştirme tekniğiyle bir araya getiriyor. Bu yöntemle eserler bir lego hissi gibi sökülüp takılabiliyor; eksik parça zaman içinde tamamlanabiliyor ya da uygun görüldüğünde farklı bir parça ile değiştirilebiliyor. Demirbaş bu yaklaşımını ‘geri dönüşüm’den ayırarak ileri dönüşüm olarak tanımlıyor.

sürdürülebilirlik ve hedefler:

Endüstriyel tasarımcı kimliğinin bu süreci başlatmasında etkili olduğunu belirten Demirbaş, uzun yıllar proje ve patent çalışmaları yaptığını; otomotiv teknolojisinden endüstriyel mutfağa kadar farklı alanlarda tecrübeler edindiğini söylüyor. Bu birikimi, çevre bilincini öne çıkarma ve sıfır atık hedefi doğrultusunda değerlendirmek istediğini aktarıyor.

Demirbaş, eserlerini Türkiye’nin çeşitli illerinde sergiledi; Bodrum, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ulusal platformlarda yer aldı. Ayrıca Amerika’da Teksas Müzesi’nden ve İngiltere’den teklifler aldığını belirtiyor. En büyük hayali ise bir ileri dönüşüm müzesi kurmak ya da bu alanda gençlere önderlik edecek bir sergi alanı oluşturmak.

Sanatçının çalışmalarında hem estetik hem de işlevsellik öne çıkıyor; cıvatalı tasarım yaklaşımı eserlerin zaman içinde gelişmesine, parça değişimine ve bakımına olanak tanıyor. Demirbaş’ın ürettiği objeler, atık parçaların yaratıcı bir yaklaşımla nasıl ekonomik ve kültürel değere dönüştürülebileceğinin somut örneklerini sunuyor.

ENDÜSTRİYEL TASARIMCI AHMET TARIK DEMİRBAŞ