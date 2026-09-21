Hurda rulmanlardan çocuklara nostalji ve el becerisi armağan ediyor

Demirci'de bir atölyede çocukluğa dair el emeği üretimi

Manisa'nın Demirci ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Ali Rıza İşçi, boş zamanlarını kahvehane yerine evindeki küçük atölyede geçiriyor. Eski rulman, inşaat teli ve geri dönüşüm malzemelerini değerlendiren İşçi, çocukluk yıllarının hayalini yeniden canlandırarak el yapımı tel arabalar üretiyor.

Atölyede üretim süreci:

İşçi, sanayiden temin ettiği kullanılmayan rulmanları temizleyip oyuncakların tekerleklerinde değerlendiriyor. İnşaat tellerini elle şekillendirerek araçların iskelet ve şaselerini oluşturuyor; süslemelerde ise reklamcılardan temin ettiği renkli fosforlu yapıştırıcıları kullanıyor. Üretim tamamen göz kararı ve gerçek araçlardan alınan ilhamla ilerliyor; kamyondan otobüse, küçük kamyondan traktöre, minibüsten otomobile ve tıra kadar çeşitli modeller ortaya çıkıyor.

Dayanıklılık için özellikle tekerlek bölümlerine önem veren İşçi, bazı parçaları sanayide kaynak yaptırarak güçlendiriyor. Çocukların oyun sırasında üzerine basma ihtimalini göz önünde bulunduran ustalık, oyuncakların daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. İşçi, üst kısmı ve şaseleri evinde çizdiği projelerle tasarlıyor ve dışarıda gözlemlediği aksesuarları kendi çalışmalarına uyarlıyor.

Çocuklara ve gençlere yönelik yaklaşımı:

Ali Rıza İşçi, 18 yaşından bu yana çocuklarla yakından ilgileniyor ve çevresinde 'Dede' olarak tanınıyor. Futbol antrenörlüğüne 17 yaşında başlayan İşçi, bu görevi 52 yıldır sürdürüyor; gençlerle iç içe olmayı, onlarla aynı seviyeye inmeyi sevdiğini vurguluyor. Tel araba yapımını seçmesindeki amaçlardan biri, çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp el becerileriyle üretime yönlendirmek.

İşçi, çocuklukta içinde kalan bir ukdeyi bugün mahalledeki çocuklara ve torunlarına armağan ettiğini söylüyor; üretirken kendisini çocukluğuna dönmüş gibi hissettiğini belirtiyor. Şimdiye kadar kamyon, otobüs, küçük kamyon, traktör ve tır gibi modeller yapan usta, yeni projeler üzerine çalışıyor ve ölmeden önce daha güzel eserler bırakmak istiyor.

Yarım asrı aşkın süredir gençleri spora yönlendiren ve aynı zamanda el emeği oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürmeye devam eden İşçi, hem üretim hem de toplumsal katkı boyutuyla mahallede dikkat çeken bir isim olmaya devam ediyor.

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