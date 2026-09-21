Hurda rulmanlardan çocukluğunu yeniden kuran dede

Hurda malzemelerle başlayan atölye serüveni:

Manisa’nın Demirci ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde yaşayan Ali Rıza İşçi (69), boş zamanlarını kahvehanede geçirmek yerine evinde kurduğu küçük atölyede çocukluk hayalini sürdürüyor. Eski rulman, inşaat teli ve geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek tamamen el emeğiyle nostaljik tel arabalar üretiyor.

İşçi, sanayiden temin ettiği kullanılmayan rulmanları temizleyip oyuncak arabaların tekerlerinde kullanıyor. İnşaat tellerini büküp şekillendirerek araçların iskeletini ve şasesini oluşturuyor, reklamacılardan aldığı renkli fosforlu yapıştırıcılarla süslemelerini tamamlıyor.

Çocuklara ve gençlere yönelik bir misyon:

18 yaşından beri çocuklarla yakından ilgilenen ve çevresinde "Dede" olarak tanınan İşçi, yaptıklarını mahalledeki çocuklara hediye ediyor. Amacı, çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak ve el becerileriyle üretmeye teşvik etmek.

17 yaşında başladığı futbol antrenörlüğünü 52 yıldır sürdüren İşçi, gençlerle iç içe yaşamını sürdürürken aynı zamanda tel araba yapımını da bir eğitim ve iletişim aracı olarak kullanıyor. Bu yaklaşım, hem kuşaklar arası bağ kuruyor hem de çocukların oyun zevkine nostaljik bir dokunuş katıyor.

Üretim süreci ve dayanıklılık önlemleri:

İşçi, tasarımlarını göz kararı ve gerçek araçlardan esinlenerek hazırlıyor. Üstünü ve şasesini evinde imal ederken, tekerlek bölümünün dayanıklı olması için bazı parçaları sanayide kaynak yaptırıyor. Buna gerekçe olarak, çocukların oyuncakları kullanırken üzerine basabilmeleri ve oyuncakların çabuk bozulmaması gösteriliyor.

Her modelde farklı detaylar göz önünde bulunduruluyor; kamyondan otobüse, küçük kamyondan traktöre ve tıra kadar çeşitli araç modelleri el emeğiyle hayat buluyor. İşçi, dışarıdaki araçların aksesuarlarını ve yürüyüş tarzlarını inceleyerek tasarımını geliştiriyor.

Gelecek hedefleri ve kişisel tatmin:

İşçi, şu ana kadar kamyon, otobüs, küçük kamyon, traktör ve tır gibi modeller yaptığını, halen bir tır siparişi üzerinde çalıştığını ve ileride daha fazla eser bırakmak istediğini söylüyor. "Sanki çocukluğumu tekrar yaşıyorum, hayatımdan da çok memnunum" diyerek bu işin kendisine sağladığı tatmini vurguluyor.

Amacı, Allah ömür verirse ölmeden daha güzel eserler yapıp çocuklara ve torunlarına somut bir miras bırakmak. Yarım asrı aşkın süredir sürdürdüğü antrenörlük ve el emeği oyuncak üretimi, İşçi'yi mahallede hem sporun hem de el sanatlarının yaşayan bir örneği haline getiriyor.

ALİ RIZA İŞÇİ, ESKİ RULMAN, İNŞAAT TELİ VE ÇEŞİTLİ GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİ KULLANARAK NOSTALJİK TEL ARABALAR YAPIYOR