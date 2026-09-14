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Hurdacı, belediyenin 'Sinop Belediyesi Çalışıyor' tabelasını alıp teslim etti

Sinop'ta hurdacı B.T., belediyeye ait 'Sinop Belediyesi Çalışıyor' tabelasını izinsiz aldı; tabelayı yetkililere teslim ederek ifadesi alındı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hurdacı, belediyenin 'Sinop Belediyesi Çalışıyor' tabelasını alıp teslim etti

Sinop'ta izinsiz tabela alımı:

Sinop'ta belediyeye ait "Sinop Belediyesi Çalışıyor" yazılı tabelayı izinsiz alan kişinin tabelayı yetkililere teslim ettiği ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 12.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetiyle hurdacılık yaptığı öğrenilen B.T., Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesinde bulunan Sinop Belediyesine ait "Sinop Belediyesi Çalışıyor" yazılı tabelayı izinsiz aldı.

Yetkililerin müdahalesi ve soruşturma:

Durumun bildirilmesi üzerine Barbaros Caddesi'ne polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kamyonetiyle bölgeye gelen B.T., aldığı tabelayı belediye yetkililerine teslim ederek tabelayı nereden ve nasıl aldığını ekiplerle anlattı.

Olay yerindeki işlemlerin ardından B.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP’TA BELEDİYEYE AİT &quot;SİNOP BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR&quot; YAZILI TABELAYI İZİNSİZ ALAN KİŞİ, TABELAYI...

SİNOP’TA BELEDİYEYE AİT "SİNOP BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR" YAZILI TABELAYI İZİNSİZ ALAN KİŞİ, TABELAYI BELEDİYE YETKİLİLERİNE TESLİM ETTİ. ŞAHIS, İFADESİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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