Hürmüz Boğazı'nda izinsiz rota izleyen tankerden mayına çarpma sonucu patlama bildirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen rotadan geçen 2 petrol tanker bulunduğunu açıkladı. Kurumun bildirimine göre, söz konusu geçişlere müdahale edildi.

İddianın ayrıntıları:

Açıklamada, bu iki tankerden birinin deniz mayınına çarparak patladığı, diğer tankerinin ise geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. Olayla ilgili verilen bilgilerde patlama ve geri dönüş kararının sabah saatlerinde gerçekleştiği vurgulandı.

Bölgedeki kontrol ve etkileri:

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapan petrol tankerlerinin sayısının son günlerde önemli ölçüde azaldığını bildirdi. Kurum, bunun Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve batısındaki mutlak egemenliğini gösterdiğini savundu.

Açıklama, İran'ın boğaz üzerindeki denetimini ve seyir düzenine ilişkin resmi duruşunu öne çıkarıyor. Kurumun bildiriminde yer alan iddialar, açıklama metni dışında ek ayrıntı içermiyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahta seyreden bir petrol tankerinin mayına çarparak patladığını bildirdi.