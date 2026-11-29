olay özeti:

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını bildirdi. Kurum, olayın erken saatlerde ve izin verilmeyen güney rotasında gerçekleştiğini belirtti.

Yetkililer, çarpışmanın şiddetli patlama ve yangına neden olduğunu ifade etti. Açıklamada ayrıca bu iki gemiden birinin 2 milyondan fazla varil ham petrol taşıyan dev bir petrol tankeri olduğu vurgulandı.

devrim muhafızları'nın uyarıları:

Açıklamada petrol tankeri sahipleri ve deniz taşımacılığı şirketlerine yönelik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) gerçek dışı iddia ve vaatleri uğruna ellerinde kalan gemileri ve sermayelerini riske etmemeleri uyarısı yapıldı. Kurum, gemi kaptanlarına da CENTCOM yetkililerinin verdiği sözlerin deniz mayınlarının oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırmayacağını bildirdi.

bölgede taşıma güvenliği ve belirsizlik:

İran Devrim Muhafızları'nın açıklaması, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı için artan risk algısına işaret ediyor. Yetkililer rotaların ve uyarıların dikkate alınmasının önemine dikkat çekti; açıklama, gemi sahipleri ve kaptanlara yönelik doğrudan bir uyarı niteliği taşıyor.

Olayla ilgili bağımsız doğrulama veya diğer tarafların açıklamaları haberde yer almamaktadır.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını bildirdi.