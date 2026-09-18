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Hüseyinler Mahallesi'nde kaybolan 90 yaşındaki Duran Solak için arama sürüyor

Denizli Çal'daki Hüseyinler Mahallesi'nde 90 yaşındaki Alzheimer hastası Duran Solak evinden ayrıldı; jandarma ve yakınları bölgede arama yapıyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hüseyinler Mahallesi'nde kaybolan 90 yaşındaki Duran Solak için arama sürüyor

Hüseyinler Mahallesi'nde kaybolan 90 yaşındaki kadın için arama sürüyor

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesi'nden evinden ayrılan ve uzun süre geri dönmeyen 90 yaşındaki Alzheimer hastası Duran Solak'tan haber alınamıyor.

jandarma ve bölgede yürütülen çalışmalar:

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, mahalle ve çevresinde arama başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor, çalışmaların yerel ölçekte sürdüğü bildirildi.

yakınlardan vatandaşlara çağrı:

Solak'ın yakınları, yaşlı kadını gören veya nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan vatandaşlardan yardım istedi. Herhangi bir bilgi sahibi olanların jandarma ile iletişime geçmesi ve durumu bildirmesi istendi.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNE BAĞLI HÜSEYİNLER MAHALLESİ’NDE EVİNDEN AYRILAN 90 YAŞINDAKİ ALZHEİMER...

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNE BAĞLI HÜSEYİNLER MAHALLESİ’NDE EVİNDEN AYRILAN 90 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI DURAN SOLAK’TAN HABER ALINAMIYOR. YAKINLARININ KAYIP İHBARI ÜZERİNE JANDARMA EKİPLERİ BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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