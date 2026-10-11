Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti

Husiler, Suudi Arabistan’a düzenlediklerini belirttikleri saldırıları duyurdu

Yemen’deki İran destekli Husi hareketinin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, son 24 saat içinde Suudi Arabistan’a yönelik dört füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Saree, saldırılarda başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Dammam yakınlarındaki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ile Suudi devlet petrol şirketi Aramcoya ait iki tesisin hedef alındığını söyledi.

Hedeflenen tesisler ve iddia edilen etkiler:

Saree, operasyonlardan birinde Kral Halid Havalimanı’nın "üç dalga" halinde hedef alındığını ve bunun sonucu olarak havalimanında hava trafiğinin aksadığını, havalimanının kapanmaya zorlandığını öne sürdü. Ayrıca doğudaki Aramco tesislerinden Shedgum doğal gaz tesisi ve Tanajib tesisinin hedef alındığını, Shedgum’un "tam isabetle" vurulduğunu ve bölgede büyük yangın çıktığını iddia etti. Sözcü, saldırılardan birinin de Kral Fahd Uluslararası Havalimanını hedef aldığını bildirdi.

Husilerin gerekçesi ve karşılıklı saldırı iddiaları:

Saree, bu operasyonların Suudi Arabistan’ın Yemen genelinde yoğunlaştırdığı hava saldırılarına karşılık yapıldığını savundu. Husi sözcüye göre, Yemen’in güneyindeki Lahj vilayetinde "Suudi askeri toplantıları" olarak nitelendirdikleri noktalara yönelik ayrıca 6 balistik füze ve 2 İHA saldırısı gerçekleştirildi. Saree, saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Husiler ayrıca, yerli üretim olduğunu öne sürdükleri karadan havaya füze sistemleriyle Suudi savaş uçaklarına ateş açtıklarını ve uçakların geri çekilmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Sözcü, Suudi savaş uçaklarının son 24 saatte başkent Sana ile Taiz, Marib, El-Cevf, Hacce, Hudeyde ve Saada vilayetlerini hedef alan 124 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile Yemen’deki Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor; söz konusu iddialar henüz bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, son 24 saat içinde Suudi Arabistan'a yönelik 4 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Saree, saldırılarda başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Dammam yakınlarındaki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ile Suudi devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesisin hedef alındığını belirtti.