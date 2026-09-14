Husilerden Hamis Muşayt üssüne yoğun balistik füze ve İHA operasyonu

Yemen’deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssüne yönelik kapsamlı bir saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saree, saldırıda onlarca balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını belirtti.

Husilerin iddiası:

Sözcü Yahya Saree, operasyonda üste bulunan uçak hangarları, radar sistemleri, pistler ve mühimmat depolarının hedef alındığını ifade etti. Saree, "Saldırıda doğrudan isabetler sağlandı ve üs içerisinde önemli hasar meydana geldi. Operasyon, son beş gün içinde Yemen vilayetlerine Hamis Muşayt ve Taif üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen 300’den fazla Suudi hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildi" dedi.

Saree ayrıca, Suudi hava saldırıları son bulana ve Yemen’e yönelik abluka kaldırılana kadar, Suudi askeri birliklerinin yoğunlaştığı bölgelerin hedef alınmaya devam edileceğini vurguladı.

Haniş adaları ve bölgesel gerilim:

Yemen hükümeti ise Husilerin Kızıldeniz’in güneyindeki stratejik adalardan daha fazlasını kontrol altına aldığı yönünde açıklama yaptı. ABD medyasına isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan iki hükümet kaynağı ve bir Husi yetkilisi, yüzlerce hükümet yanlısı gücün takımadalardan çekilmesinin ardından Husilerin Babülmendep’in 160 kilometre kuzeyindeki Haniş Adalarına güç konuşlandırdığını bildirdi.

Bu gelişmeler, bölgede karşılıklı saldırıların yeniden tırmanmasına işaret ediyor ve çatışmanın seyrine dair endişeleri artırıyor.

Suudi uyarıları:

Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, ülkenin güneyinde yer alan Asir bölgesindeki Hamis Muşayt ve Abha kentleri için kısa sürede iki kez uyarı yayımladı; daha sonra bu uyarılar kaldırıldı. Resmi açıklamalar ve Husilerin iddiaları, bölgedeki güvensizliğin sürdüğünü gösteriyor.

Taraflardan bağımsız doğrulama ve ilave resmi bilgiler henüz paylaşılmadı; gelişmelerin nasıl ilerleyeceği, bölgesel güvenlik açısından yakından izlenecek.

Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne onlarca balistik füze ve İHA kullanılarak geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlendiğini açıkladı.