Husumetli iki suç örgütüne operasyon: 46 şüphelinin tutuklanması istendi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında husumet bulunan iki ayrı suç örgütünün eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma tamamlandı. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma, örgütlerin şiddet eylemleri ve suç işleme biçimleri üzerine odaklandı.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma kapsamında, daha önce birlikte hareket eden ancak aralarındaki anlaşmazlık sonrası hasım duruma gelen Mehmet D. ve Mahmut E. liderliğindeki iki ayrı suç örgütünün faaliyetleri incelendi. Başsavcılık incelemelerinde örgüt üyelerinin eylemlerinin; kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, TCK 188 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, mala zarar verme ve tehdit gibi suç başlıkları dahil olmak üzere toplam 35 farklı eyleme karıştığı tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Soruşturma kapsamında 23 Kasım günü İstanbul merkezli olmak üzere Bitlis, Iğdır, Tekirdağ, Kocaeli, Samsun ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 54 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 6 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, bu silahlara ait 61 mermi ile 450 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kayıtlarında, zanlıların gerçekleştirdikleri eylemleri video kaydına aldıkları ve kalaşnikof tüfekleriyle poz verdiklerinin tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan 54 şüpheliden 46'sı tutuklama, 8'i adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlik işlemlerinin devam ettiği, yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Başsavcılığın tespitleri, örgütlerin hem şiddet unsurları hem de uyuşturucu ticareti ve silah bulundurma gibi farklı suç alanlarında faaliyet gösterdiklerini ortaya koyuyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delillerin değerlendirilmesi ve hakimlik kararları bekleniyor.

İstanbul'da husumetli iki çeteye yönelik yürütülen soruşturmada 46 şüpheli hakkında tutuklama talebi