Huzur Mahallesi'nde üstyapı çalışmaları sahada ilerliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Huzur Mahallesi'nde başlatılan içme suyu ve yağmur suyu altyapı uygulamaları tamamlandı. Altyapının bitirilmesinin ardından bölgede Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı uygulamalarına geçildi; yol kaplama ve asfalt çalışmaları ile yeşil alan düzenlemeleri eş zamanlı yürütülüyor. Mahalle, İnegöl'ün batı girişinde yer alıyor ve uygulamalar bölgenin görünümünü ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

çalışmaların kapsamı:

Üstyapı sürecinde yol kaplama ve asfalt işlemlerine öncelik verilirken, mahalle genelindeki yeşil alan düzenlemeleri, ağaçlandırma, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi sosyal donatıların oluşturulması da planlanıyor. Bölge içinden geçen Karadere üzerinde, Mesudiye Mahallesi'nde hayata geçirilen Kanal İnegöl örneğine benzer bir uygulama için dere ıslah çalışmaları yürütülüyor. Bu ıslah çalışmalarını DSİ Bölge Müdürlüğü gerçekleştiriyor; tamamlanmasının ardından İnegöl Belediyesi kanal çevresindeki sosyal donatı alanı uygulamalarına başlayacak.

başkan taban'ın saha incelemesi ve açıklamaları:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle Huzur Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Taban, saha gezisinin ardından yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Burada uzun zamandır devam eden başta altyapı çalışmaları, sonrasında asfalt ve yol kaplama çalışmaları var. Bu çalışmaları biz de sahada görmüş olduk. Altyapı ve asfalt kaplama çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Şahin Biba’ya çok teşekkür ediyoruz," ifadelerini kullandı. Taban, ayrıca 23 sokakta kaldırım ve tretuvar uygulamasının başlatılacağını duyurdu ve bu alanların sahada önceden tespit edildiğini aktardı.

Başkan Taban, Karadere ıslahı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Yüklenici firma şu an kanal duvarlarının yapımını sürdürüyor. Duvar çalışmaları devam ederken biz de kanalın yan bantlarında yapacağımız alanları çalışarak adım adım devam ettireceğiz. Bu çalışmaların her biri bölgemize, şehrimize değer katacak çalışmalar." Taban ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve ilçe yönetimleri arasında yürütülen koordinasyona teşekkür etti.

Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu da mahalledeki değişime vurgu yaptı: "Mahallemizde altyapıdan başladı, şu an üstyapı uygulamaları devam ediyor. Bu noktada bize gerekli desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemizde altyapı bitti, üstyapıda da birkaç sokağımız kaldı. Tamamlandığında mahallemiz güzel bir altyapıya ve kaliteli yollara kavuşmuş olacak."

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Huzur Mahallesi'nde hem altyapı açısından kalıcı çözümler sağlanmış olacak hem de planlanan sosyal donatı ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte mahalle yaşamında yeni bir döneme geçilmesi hedefleniyor. İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen bu etapta, meclis üyeleri, muhtar ve parti yöneticilerinin de destek verdiği kaydedildi.

HUZUR MAHALLESİNDE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI, BÖLGEDE ÜSTYAPI UYGULAMALARINA DA BAŞLANDI. BİR YANDAN YEŞİL ALANLAR BİR YANDAN YOL KAPLAMA ÇALIŞMALARI VE KARADERE ÜZERİNDE KANAL İNEGÖL BENZERİ BİR UYGULAMA İÇİN ISLAH ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, MAHALLEYİ ZİYARET EDEN İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN 23 SOKAKTA DA KALDIRIM ÇALIŞMASININ BAŞLATILACAĞINI AÇIKLADI.