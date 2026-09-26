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Huzur uygulamasında Ağrı'da 34 aranan kişi yakalandı

Ağrı’da 77 ekip ve 297 personelin katıldığı huzur uygulamasında 5.985 kişi ve 1.613 araç sorgulandı; 34 aranan yakalandı, 861.705 lira idari ceza uygulandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Huzur uygulamasında Ağrı'da 34 aranan kişi yakalandı

Ağrı'da huzur ve güven uygulaması

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve 7 ilçede gerçekleştirilen operasyon, kamu düzenini sağlama amaçlı eş zamanlı denetimlerle yürütüldü. 77 ekip ve 297 personel ile düzenlenen uygulama, çok sayıda sabit nokta ve farklı lokasyonlarda yapılarak geniş bir alanı kapsadı.

uygulamanın kapsamı:

Operasyon, 35 sabit uygulama noktası ve 18 farklı lokasyon ile eş zamanlı gerçekleştirildi. Denetimlerde umuma açık eğlence ve istirahat yerleri de kontrol edildi; toplam 5.985 kişi ve 1.613 araç sorgulandı.

yakalananlar, el koyma ve yaptırımlar:

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı. Yakalananlardan 11 kişinin toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, diğer 23 kişinin ise ifadeye yönelik arandığı bildirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirildi, 24 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı ve 2 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucunda toplam 861.705 lira idari para cezası uygulandı.

Ağrı&#039;da 77 ekibin katıldığı denetimde 34 aranan kişi yakalandı, 861 bin lira ceza kesildi

Ağrı'da 77 ekibin katıldığı denetimde 34 aranan kişi yakalandı, 861 bin lira ceza kesildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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