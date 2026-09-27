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Huzur uygulamasında aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama sırasında, Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dolandırıcılıktan aranan Ö.D. (30) yakalandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 00:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Huzur uygulamasında aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de arama ve yakalama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kocasinan ilçesinde yürüttüğü uygulamada, Uğurevler Mahallesi sınırları içinde aranan bir şahıs tespit edildi. Yapılan kontrollerde, hakkında Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi kararı bulunan Ö.D. (30) yakalandı.

uygulamanın ayrıntıları:

Ekipler, kentte huzuru sağlama, suç ve suçluyla mücadele kapsamında devriye ve kontrol faaliyetleri yürüttü. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışma esnasında şüphelinin kimliği tespit edilerek yakalama kararı uygulandı.

işlem süreci:

Gözaltına alınan Ö.D., ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere gerekli işlemler için karakola götürüldü.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ŞANLIURFA 1....

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ŞANLIURFA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NCE ‘DOLANDIRICILIK’ SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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