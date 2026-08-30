Huzur uygulamasında üç aranan şahıs yakalandı, esrar ele geçirildi

Bursa'da asayiş denetimleri: düzenli kontroller sürdü

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ekipleri ve kadro personelinin katılımıyla Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde geniş kapsamlı 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, sokak güvenliği ve hareketli asayiş riski taşıyan noktaların taranmasına odaklandı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler kapsamında toplam 324 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde, yoklama kaçağı oldukları tespit edilen 3 aranan şahıs yakalanarak gerekli işlemler için emniyete teslim edildi. Ekipler, bölgedeki kamusal alanlarda güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı.

uyuşturucu ve araç kontrolleri:

Uygulama sırasında toplam 4,53 gram esrar ele geçirildi; uyuşturucu ile bağlantılı olduğu belirtilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler ayrıca 147 aracı kontrol etti ve araç kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yetkililer, polis ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerini düzenli olarak sürdüreceğini bildirdi.

BURSA’DA POLİS EKİPLERİNCE OSMANGAZİ VE YILDIRIM İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 'HUZUR' UYGULAMASINDA 3 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, 4,53 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.