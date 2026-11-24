Vali Serdar Kartal'ın yönettiği koordinasyon toplantısı

Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı ve ildeki güvenlik politikalarının etkin uygulanması hedefiyle görüş alışverişinde bulunuldu.

güvenlik ve asayişin genel değerlendirmesi:

Görüşmelerde kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele konuları öncelikli başlıklar olarak ele alındı. Mevcut durum tespiti yapılarak risk unsurları üzerinden alınması gereken ilave tedbirler masaya yatırıldı ve ilçeler bazında ihtiyaç analizleri değerlendirildi.

operasyonlar, tedbirler ve kurumsal iş birliği:

Toplantıda güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlar ve uygulanan tedbirler paylaşıldı. Ayrıca kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri özelinde yapılan çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik somut adımlar tartışıldı. Kurum temsilcileri, eşgüdümün artırılması ve bilgi paylaşım mekanizmalarının etkinleştirilmesi yönünde mutabakata vardı.

Katılımcılar, il genelinde huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Toplantı sonuçları, uygulamaya dönük planlama ve takip süreçlerinin hızlandırılması yönünde ilave kararların alınmasıyla sonlandırıldı.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL BAŞKANLIĞINDA, İL GENELİNDEKİ GÜVENLİK VE ASAYİŞ KONULARININ ELE ALINDIĞI ASAYİŞ VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ