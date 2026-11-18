Arslan Tatar'ın kırsal ziyaretleri

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 32 köy ve mezranın tamamına yakınını kapsayan saha çalışması yürüttü. Beş gün süren ziyaretlerde Tatar, köylerde yaşayanlarla bir araya gelerek devam eden ve tamamlanan yatırımları yerinde inceledi, vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Uludere ilçesinde Andaç, Bağlı, Bağlıca, Ballı, Dağdibi, Gülyazı, Işıkveren, İnceler, Ortabağ, Ortaköy, Ortasu, Taşdelen ve Yemişli köylerini; Beytüşşebap ilçesinde ise Aşağıdere, Ayvalık, Başaran, Beşağaç, Boğazören, Bolağaç, Bölücek, Cevizağacı, Çığlıca, Dağaltı, Gökçe, Güneyyaka, Günyüzü, Ilıcak, Koyunoba, Mezraa, Mutluca, Pirinçli ve Söğütce köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerin içeriği ve halkın yaklaşımı:

Tatar, köy ziyaretlerinde 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hedeflerini anlattı ve bölgedeki değişim ile birlikte sağlanan güven ortamının önemine vurgu yaptı. Ziyaretlerde karşılaştıkları yurttaşların büyük bölümünün sürece destek verdiğini belirten Tatar, görüştükleri vatandaşların yüzde 95'inin memnuniyetini dile getirdiğini aktardı. Vatandaşların öncelikli talepleri arasında temel altyapı, hizmetlerin erişilebilirliği ve istihdam konuları öne çıktı.

Gece geç saatlere kadar süren saha programında Tatar, henüz ziyaret edilmemiş sekiz köyün kaldığını söyleyerek yoğun programı ve sahadaki tempoyu vurguladı. Tatar, 'Şu anda iki dağın arasındayız. Gece yarısı olmasına rağmen binlerce vatandaşımızla bir aradayız. Henüz ziyaret etmediğimiz sekiz köyümüz kaldı. Gece saat 2’ye kadar bütün köylerimizi ziyaret ederek programımızı tamamlayacağız' ifadelerini kullandı.

Ekonomik potansiyel ve yatırımlar:

Milletvekili Tatar, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlayacağını, bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması ile yeni istihdam ve geçim kaynakları oluşacağını söyledi. Tatar, 'İnşallah bu huzur ortamıyla birlikte bu coğrafya güvenliğin ve huzurun merkezi olacak. Şırnak nasıl petrolün başkenti olduysa Beytüşşebap ve Uludere de maden konusunda büyük bir potansiyele sahip. Çinko, bakır ve diğer madenlerimizin ekonomiye kazandırılmasıyla vatandaşlarımız için yeni geçim kaynakları oluşacak' değerlendirmesini paylaştı.

Tatar, sürecin siyasi olarak cesaret gerektirdiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a süreci başlattığı için teşekkür etti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de destekleri nedeniyle şükranlarını sundu. Bu adımı 'baldıran zehri' olarak nitelendiren Tatar, geçmiş ve gelecek liderlerin kolaylıkla atamayacağı bir adım olduğuna dikkat çekti: 'Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu coğrafyadaki mazlum insanlara verdiği değerin, cesur ve kararlı liderlik duruşunun göstergesidir. Milletimiz de Cumhurbaşkanımızı dualarından eksik etmeyecektir.'

Ziyaretlere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, kurum müdürleri, AK Parti il yönetimi üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Tatar, bölgenin kalkınmasına yönelik yeni projelerde yer alma niyetini yineleyerek, hem güvenlik hem de ekonomik dönüşüm odaklı çalışmaların sahada karşılık bulduğunu belirtti.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, ULUDERE VE BEYTÜŞŞEBAP İLÇELERİNE BAĞLI 32 KÖY VE MEZRALARI ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.