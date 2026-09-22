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Huzurevi sporcuları boccede birincilikle Kızılcahamam'ın gururunu taşıdı

Kızılcahamam Huzurevi sakinleri Bocce Bölge Yarışması'nda birincilik kazandı; Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından kabul edildiler ve başarılarıyla örnek oldular.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Emre Koç

Huzurevi sporcuları boccede birincilikle Kızılcahamam'ın gururunu taşıdı

Kızılcahamam huzurevi boccede bölge birincisi oldu

Kızılcahamam Huzurevi sakinleri, düzenlenen Bocce Bölge Yarışması'nda elde ettikleri birincilikle ilçeye gurur yaşattı. Başarı, huzurevi ekibi, müdür Ulaş Araç ve huzurevi personelinin çabalarının somut bir sonucu olarak değerlendirildi.

Belediyede resmi kabul:

Şampiyon sporcular, Huzurevi Müdürü Ulaş Araç ve huzurevi personeli ile birlikte, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından belediyede misafir edildi. Ziyarette sporcular, başarılarının hatırası olan formalarını Başkan Acar'a takdim etti ve kısa bir sohbet gerçekleşti.

Azim, spor ve toplum için anlamı:

Yarışmada elde edilen birincilik, Kızılcahamam'da sporda yaşın değil, azim ve gönülden verilen emeğin belirleyici olduğunu gösterdi. Belediye Başkanı Süleyman Acar şampiyonları tebrik ederek, "Sizin başarınız, Kızılcahamam’ımızın gururudur" mesajını paylaştı. Bu başarı, sporun her yaşta yaşamın içinde olmasının önemine ve huzurevi sakinlerinin toplumsal hayata katılımına dair farkındalığı artırdı.

Şampiyon huzurevi sakinlerinin başarısı ilçede takdirle karşılandı; elde edilen sonuç hem sporcu ekip için bir motivasyon kaynağı oldu hem de Kızılcahamam toplumunda dayanışma ve örnek olma niteliği taşıdı.

KIZILCAHAMAM HUZUREVİ SAKİNLERİ, BOCCE BÖLGE YARIŞMASI’NDA ELDE ETTİKLERİ BİRİNCİLİKLE İLÇEYE...

KIZILCAHAMAM HUZUREVİ SAKİNLERİ, BOCCE BÖLGE YARIŞMASI’NDA ELDE ETTİKLERİ BİRİNCİLİKLE İLÇEYE BÜYÜK GURUR YAŞATTI. ŞAMPİYON SPORCULAR, HUZUREVİ MÜDÜRÜ ULAŞ ARAÇ VE HUZUREVİ PERSONELİ, KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN ACAR TARAFINDAN BELEDİYEDE MİSAFİR EDİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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