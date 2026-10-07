Huzurevinde ağız ve diş sağlığına yönelik tarama ve bilinçlendirme yapıldı

Program düzenlendi:

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılara yönelik bir ağız ve diş sağlığı farkındalık programı düzenlendi. Etkinlik, "İyilik Var" çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi ve uygulamayı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ekipleri üstlendi.

Program süresince huzurevi personeli ve sakinleri bilgilendirilirken, günlük ağız bakımı uygulamaları ve yaşa bağlı değişikliklerin yarattığı riskler üzerinde duruldu. Organizasyon, hem bilgilendirme hem de doğrudan müdahale imkanı sunması bakımından planlandı.

Eğitimde vurgulanan noktalar:

Eğitim oturumlarında ağız ve diş sağlığının korunması, günlük bakım alışkanlıkları ve düzenli kontrollerin önemi ön plana çıkarıldı. Diş hekimleri, özellikle ileri yaşlarda ağız sağlığının genel sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve basit bakım adımlarının olası komplikasyonları nasıl önleyebileceğini anlattı.

Katılımcılara, diş eti bakımı, protez temizliği ve ağız kuruluğunun yönetimi gibi yaşlılara özgü konularda pratik öneriler verildi. Eğitim, sakinlerin ve bakıcıların günlük rutine kolayca uygulayabileceği bilgilerle desteklendi.

Tarama ve değerlendirme:

Bilgilendirmenin ardından huzurevi sakinlerinin ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldı. Diş Hekimliği Fakültesi ekibi tarafından gerçekleştirilen kontrollerde mevcut durumlar değerlendirildi ve ihtiyaç duyulan konularda bireysel yönlendirmeler sağlandı.

Taramalar sırasında tespit edilen bulgular hakkında sakinlere ve bakım verenlere gerekli bilgilendirmeler yapıldı; takip gerektiren durumlar için yönlendirme önerileri sunuldu. Böylece hem anlık müdahale hem de ileriye dönük izlem planlaması mümkün kılındı.

Program, huzurevi sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sağlık destekleri kapsamında atılmış somut bir adım olarak değerlendirildi ve benzer çalışmaların düzenli yapılmasının önemi vurgulandı.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TARAMASI