eğitimin hedefi ve kapsamı:

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Güvenliği Eğitim Kısım Amirliği ile Onikişubat Trafik Jandarma Timi tarafından huzurevi sakinlerine yönelik trafik bilincini artırma eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlendi.

uygulanan başlıklar ve yaklaşım:

Eğitimde, günlük yaşamda trafik kurallarına uyma, yaya ve yolcu güvenliği konularında katılımcıların farkındalığını geliştirmeye yönelik kapsamlı bilgiler aktarıldı. Katılımcılara uygulamalı/örnekleme yoluyla anlaşılır bir sunum yapıldı ve program sonunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

sürdürülen bilgilendirme çalışmaları:

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve toplumun her kesiminde trafik kültürünün oluşturulması amacıyla bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edildiğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA, TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE; TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİM KISIM AMİRLİĞİ İLE ONİKİŞUBAT TRAFİK JANDARMA TİMİ TARAFINDAN HUZUREVİ SAKİNLERİNE YÖNELİK TRAFİK BİLİNCİNİ ARTIRMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.