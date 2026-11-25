Afad gönüllüleri huzurevinde öğretmenler gününü kutladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AFAD gönüllüleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tavşanlı Cemil Köylü Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Program kapsamında huzurevinde ikamet eden emekli ilkokul öğretmeni ziyaret edilip günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Gönüllüler, sakinlerle birebir ilgilenerek taleplerini ve hatırlarını sordu, kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında sakinlerle yapılan konuşmalar ve anı paylaşımlarıyla Öğretmenler Günü'nün anlamı paylaşıldı; etkinlik huzurevi ortamında sıcak ve samimi bir havada sürdü.

Toplumsal dayanışma vurgusu:

Tavşanlı AFAD Gönüllüleri Lideri Yasin Yavuz, AFAD gönüllülerinin yalnızca afet ve acil durum süreçlerinde değil, toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi de görev bildiklerini belirtti.

Yavuz, Bu anlamlı günde hem büyüklerimizi ziyaret etmenin hem de kıymetli emekli öğretmenimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın onurunu yaşadık. Başta emekli öğretmenimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, huzurevi sakinlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum dedi.

Gönüllülerin gerçekleştirdiği bu tür ziyaretler, kurum-toplum bağlarını güçlendirirken huzurevi sakinlerinin sosyal yaşama dahil edilmesine katkı sağlıyor.

TAVŞANLI AFAD GÖNÜLLÜLERİNDEN HUZUREVİNE 24 KASIM ZİYARETİ