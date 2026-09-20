Huzurevinde yeniden öğrenci sıraları: okuma-yazma kursu ile yeni bir başlangıç

Bilecik huzurevinde okuma-yazma heyecanı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevinde açılan Okuma-Yazma Kursu ile huzurevi sakinleri tekrar öğrenci sıralarına oturdu. Kurs, temel okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırılmış derslerle sakinlerin gündelik yaşamda daha aktif rol almasını amaçlıyor.

Kursun işleyişi ve katılımcı deneyimi:

Kurs kapsamında sakinler, okuma-yazma alıştırmaları, kelime çalışmaları ve günlük yazma uygulamaları gibi etkinliklere katılıyor. Eğitimler sırasında katılımcılar yeni bilgiler öğrenmenin verdiği mutluluğu yaşıyor; bireysel becerilerini geliştirmeye yönelik düzenli çalışmalar yapılıyor. Program, öğrenme motivasyonunu artırmaya ve sosyal etkileşimi güçlendirmeye odaklanıyor.

yönetimden değerlendirme:

Nejat İlhan, projenin önemine vurgu yaparak, "Huzurevimizde kalan büyüklerimizin eğitim faaliyetlerine katılması ve yeni beceriler kazanması bizler için büyük önem taşıyor. Öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren bu çalışmada, sakinlerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Onların talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Huzurevindeki bu uygulama, eğitim yoluyla bireylerin özgüven kazanmasına ve günlük hayattaki bağımsızlıklarının desteklenmesine katkı sağlıyor. Sakinlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda benzer sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam ettirilmesi planlanıyor.

KURS KAPSAMINDA HUZUREVİ SAKİNLERİ, OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK EĞİTİMLERE KATILIYOR.