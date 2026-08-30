Dolar 48,2320 +0,00%
Euro 56,0145 +0,26%
Bist 14.547,27 -0,64%
Altın Gram 6.961,37 -0,90%
EUR/USD 1,1604 +0,14%
Brent Petrol 88,78 +3,09%
--°

Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte

Bursa Büyükşehir Belediyesi, huzurevindeki programla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını müzik, film ve törenle kutladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte

Huzurevinde bayram coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde huzurevi sakinlerini bir araya getirdi. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi ve kent çapındaki kutlamaların huzurevine taşınmasını sağladı.

program detayları:

Günün başlangıcı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yapıldı. Ardından Zafer Bayramı temalı pasta kesimi yapılarak toplu kutlama simgeleştirildi. Etkinlik müzikle zenginleştirildi; Huzurevi Türk Halk Müziği Korosu sahne alarak katılımcılara duygulu ve coşkulu eserler sundu. Ayrıca huzurevi sakinlerinin tarih bilincini pekiştirmek amacıyla Zafer Benimdir belgeseli ile Kurtuluş filmi gösterildi.

katılımcıların duyguları ve teşekkürler:

Program boyunca duygu dolu anlar yaşandı; huzurevi sakinleri bayramın gurur ve coşkusunu birlikte hissetti. Etkinlik sonrasında katılımcılar, destekleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. Organizasyon, 7'den 70'e kuşaklar arası paylaşımı ve toplumsal belleğin canlı tutulmasını hedefleyen bir örnek olarak öne çıktı.

Yerel yönetimin huzurevlerine yönelik bu tür etkinlikleri, hem sosyal bağlılığı güçlendiriyor hem de önemli günlerin anısının korunmasına katkı sağlıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kutlaması, sakinlerin katılımıyla sıcak ve anlamlı bir tören olarak tamamlandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU KENT SATHINA YAYDIĞI ETKİNLİKLER...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU KENT SATHINA YAYDIĞI ETKİNLİKLER KAPSAMINDA HUZUREVİ SAKİNLERİ İÇİN DE ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sıcaklarda hijyen seferberliği: Adıyaman'da 33 mahallede konteyner temizliği
images

Avdan bayırında 1 Eylül anısına dev ay yıldız canlandırıldı
images

Şehitkamil’den GESOB’a yeni hizmet binası için 2 bin 800 metrekare arsa desteği
images

Karkamış'ta Arıkdere içme suyu hattı 5 bin kişinin ihtiyacını karşıladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kazakistan’da yeni anayasa sonrası yönetimde istikrar vurgulandı: Erlan Karin cumhurbaşkanı yardımcısı, Oljas...

Dünya şampiyonları Afyonkarahisar'da buluşuyor: MXGP Türkiye'ye geri sayım

Süphan Dağı'nda yazın son gününde kar sürprizi

Uyuşturucu operasyonlarında Karabük ve Safranbolu'da 5 gözaltı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı