Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte

Huzurevinde bayram coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde huzurevi sakinlerini bir araya getirdi. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi ve kent çapındaki kutlamaların huzurevine taşınmasını sağladı.

program detayları:

Günün başlangıcı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yapıldı. Ardından Zafer Bayramı temalı pasta kesimi yapılarak toplu kutlama simgeleştirildi. Etkinlik müzikle zenginleştirildi; Huzurevi Türk Halk Müziği Korosu sahne alarak katılımcılara duygulu ve coşkulu eserler sundu. Ayrıca huzurevi sakinlerinin tarih bilincini pekiştirmek amacıyla Zafer Benimdir belgeseli ile Kurtuluş filmi gösterildi.

katılımcıların duyguları ve teşekkürler:

Program boyunca duygu dolu anlar yaşandı; huzurevi sakinleri bayramın gurur ve coşkusunu birlikte hissetti. Etkinlik sonrasında katılımcılar, destekleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. Organizasyon, 7'den 70'e kuşaklar arası paylaşımı ve toplumsal belleğin canlı tutulmasını hedefleyen bir örnek olarak öne çıktı.

Yerel yönetimin huzurevlerine yönelik bu tür etkinlikleri, hem sosyal bağlılığı güçlendiriyor hem de önemli günlerin anısının korunmasına katkı sağlıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kutlaması, sakinlerin katılımıyla sıcak ve anlamlı bir tören olarak tamamlandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU KENT SATHINA YAYDIĞI ETKİNLİKLER KAPSAMINDA HUZUREVİ SAKİNLERİ İÇİN DE ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLEDİ.