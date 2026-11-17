Erzincan’da hükümlüler huzurevine katkı sağladı

Erzincan’da açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, Erzincan Huzurevinin bakım, boya ve tadilat çalışmalarına katıldı. Çalışma, kurumun yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik uygulamalı destek sunulması şeklinde gerçekleştirildi.

çalışmanın kapsamı:

Faaliyetler, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki iş birliği ve ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunda yürütüldü. Huzurevinin iç ve dış mekânlarında boya, bakım, onarım ve yenileme işleri yapıldı; yaşam alanlarında fiziksel düzenleme ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

amaç ve sonuçlar:

Bu düzenleme kapsamında görev alan hükümlü ve yükümlüler, hem uygulamalı mesleki faaliyetlere katılarak sorumluluk bilincini geliştirdi hem de topluma yeniden kazandırma ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sundu. Yapılan çalışmalar sayesinde huzurevindeki yaşam alanları daha temiz, ferah ve konforlu hale gelirken, burada kalan yaşlıların daha huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerine destek sağlandı.

Yetkililer, projenin hükümlü ve yükümlülerin sosyal hayata uyumunun desteklenmesi ve toplumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

ERZİNCAN’DA HÜKÜMLÜ VE YÜKÜMLÜLERDEN HUZUREVİNE DESTEK