Dolar 48,2593 +0,06%
Euro 55,9968 +0,23%
Bist 14.425,26 -1,48%
Altın Gram 6.988,59 -0,57%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,88 +3,20%
--°

Huzurevleri'nde takla atan otomobilde bir kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak takla attı; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 13:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Huzurevleri'nde takla atan otomobilde bir kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak takla attı.

müdahale ve tahliye:

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLDAN...

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLDAN ÇIKIP TAKLA ATTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar'da yapılan aramada 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutukl...
images

Yılların emeği tahrip oluyor: Siirt'te fıstık bahçelerine yaban domuzları zarar...
images

Sauna yangınında 3 kadın hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltında
images

Çarşamba’da 17 gün sonra yeniden su baskını tarımı vurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afyonkarahisar'da yapılan aramada 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Yılların emeği tahrip oluyor: Siirt'te fıstık bahçelerine yaban domuzları zarar veriyor

İletişime el ver: Aksa Elektrik müşteri hizmetlerine işaret dili yetkinliği kazandırdı

Antalya'da 38 noktada çıkan yangınlar hızla kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı