Huzurun izinden köy köy Tunceli: vali aygöl ulaşıma öncelik veriyor

Tunceli’de 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte daha önce ulaşılamayan köy ve mezralara erişim sağlanırken, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl göreve başladığı günden bu yana sahadaki temaslarını sürdürüyor. 3 Haziran 2025’te göreve gelirken verdiği '7 bin 700 kilometrekarede adım atmadık yer bırakmayacağız' sözünü uygulamaya koyan Aygöl, ilçe, köy ve mezralarda doğrudan vatandaşlarla buluşup sorunları dinliyor.

Köy ve mezralarda doğrudan temas:

Vali Aygöl’ün ziyaretleri, terör döneminde güvenlik gerekçesiyle devlet yetkililerinin ve bölge halkının dahi ulaşamadığı noktalara kadar uzanıyor. Yerinde yapılan görüşmelerde vatandaşların günlük yaşam, üretim ve altyapı talepleri doğrudan yetkililere iletiliyor. Aygöl, huzurun sağlanmasının yatırım ve üretime dönüşmesine vurgu yaparak, bölge halkının artık Munzur, Munzur Gözeleri ve Pülümür gibi doğal alanlardan rahatça faydalanabildiğini belirtiyor.

Vali Aygöl’ün aktardığına göre yapılan program sayıları beklenenden fazla; görev başlangıcında hedeflediği kırsal kapsama adım adım ulaşıldığı ifade ediliyor. Aygöl, 'Biz bu memleketin gidilmedik hiçbir noktasını bırakmayacağız' sözünü yineleyerek çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ulaşım altyapısında somut hedefler:

Güvenliğin sağlanmasıyla beraber daha önce güvenlik gerekçesiyle yapılamayan veya yarım kalan altyapı yatırımları yeniden devreye alınıyor. Terör döneminde iş makinelerinin yakılması ve asfalt çalışmalarında görev yapan operatörlerin ile belediye personelinin şehit edilmesi nedeniyle aksayan işler bugün güvenlik sağlandığı için tekrar planlanıyor. Bu kapsamda ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları yürütülüyor.

Valilik, yıl sonuna kadar 120 kilometre sıcak asfalt yapmayı hedefliyor ve çalışmalar kapsamında 93 köy'e doğrudan sıcak asfalt yol ulaştırılması planlanıyor. Bu adım, kırsal yerleşimlerin pazara erişimini, ulaşılabilirliğini ve sosyal hizmetlere erişimi artırmayı amaçlıyor.

Huzurun yatırımlara etkisi:

Aygöl, huzur ortamının yatırımcı güvenini ve üretimi tetiklediğini vurgulayarak örnekler paylaştı. Valinin gösterdiği bir destek projesinde kırsal kalkınma hibesiyle bir hemşehrinin bin 500 küçükbaş hayvan için ağıl kurduğu ve bunun yüzde 50 hibe ile desteklendiği belirtildi. Aygöl, böyle bir projeyi beş yıl önceki koşullarda düşünmenin mümkün olmadığını ifade ederek, bunların 'Terörsüz Türkiye'nin başarısı' olduğunu söyledi.

Yerel halktan gelen tepkiler de olumlu. Mazgirt ilçesi Yenibudak köyünden Hüseyin Balaman, Vali Aygöl ve kaymakamın köyleri ziyaret ederek halkla bire bir temas kurduğunu, bölge adına memnun olduklarını belirtti ve 'Terörün, yolsuzluğun, hırsızlığın olmadığı bir Türkiye için böyle valileri bekliyoruz' dedi.

Tüm bu adımlar, Tunceli genelinde hem güvenlik hem de günlük hayat açısından hissedilir değişiklikler oluşturmayı, kırsal kalkınmayı hızlandırmayı ve yerel halkın devlet hizmetlerine erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

TUNCELİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞEFİK AYGÖL, KÖY VE MEZRA ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.