Hyrox İzmir'de binler parkuru zorladı: 14 kategoride kıyasıya mücadele

Hyrox İzmir'de rekabet ve katılım:

Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen HYROX etkinliği, bu yıl ilk kez İstanbul dışına taşınarak İzmir'de gerçekleşti. Organizasyona 2 binden fazla sporcu katıldı; yarış, koşu ile fonksiyonel egzersizleri bir arada değerlendiren formatıyla dikkat çekti. Etkinlik, sporun yaygınlaşması hedefiyle birçok kulüp ve bireysel sporcunun ilgisini çekti.

yarışın yapısı ve katılımcı profili:

HYROX İzmir, toplamda 14 farklı kategoride koşuldu; yaş grupları ve disiplinler bazında yarışan sporcular hem bireysel hem de ekip performanslarıyla kıyasıya mücadele etti. Organizasyonda MAC markası, üye ve eğitmenlerinden oluşan geniş bir kadroyla parkurdaydı ve marka sporcuları aldıkları derecelerle öne çıktı.

öne çıkan dereceler ve ekip başarıları:

Yarış boyunca farklı kategorilerde öne çıkan sonuçlar kaydedildi. Hyrox Doubles Open Women kategorisinde Ezel Canöz - İzgi Akkeçeli ikilisi 25-29 yaş grubunda 01:10:45 ile birinci olurken, 35-39 yaş grubunda Ece Çiçeksoy - Ebru Çağlan çifti 01:15:03 ile kürsüde yer aldı.

Hyrox Single Open Women genel klasmanında Tülin Okyay 01:11:00'lik derecesiyle zirveye çıkarken, aynı kategoride farklı yaş gruplarında Gökçe Balıkan Yıldızer (40-44) 01:27:00 ile üçüncü, Pelin Pelis (45-49) 01:34:10 ile ikinci ve Gülcan Aksoy 01:42:54 ile üçüncü sırayı aldı.

Hyrox Doubles Mix'te Arman Alemdar - Melike Zehra Çıkar (16-24) 01:29:07 ile üçüncü, Sevgi Kaygusuz - Buğra Çavdar (25-29) 01:07:33 ile ikinci, Gülgün Kanber - Kadir Samurkaş (35-39) 01:16:43 ile üçüncü oldular.

Bayrak yarışlarında ise Asiye, Güzide, Sevgi ve Ezel'den oluşan ekip 01:08:34 ile yarışı üçüncü sırada tamamlayarak takım başarısını ilan etti.

organizasyonun hedefi ve etkisi:

Etkinlik organizatörleri, HYROX'u daha geniş kitlelere ulaştırma hedefini vurguladı; İzmir ayağı, büyük katılımla bu amaca hizmet ettiğini gösterdi. MAC ve benzeri ekiplerin yoğun katılımı, hem rekabet düzeyini yükseltti hem de yerel spor camiasının etkinliğe entegrasyonunu güçlendirdi. Yarış, katılımcıların performanslarını ölçmenin yanı sıra sporu teşvik eden bir platform olarak öne çıktı.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ İSTANBUL DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HYROX İZMİR YARIŞLARINDA 2 BİNDEN FAZLA SPORCU KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.