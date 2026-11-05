İç aile gerilimi mahkemede: amca iki yeğenini öldürdüğünü, uyarıldığını söyledi

Dava ve iddialar:

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tek katlı evde çıkan kavgada iki yeğenini öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı iddia edilen Fesih Y. ilk kez hakim karşısına çıktı. Olayın 10 Temmuz 2025 tarihinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki evde meydana geldiği, maktullerden Gazi Zafer Y. ile Güven Y.'nin hayatını kaybettiği, yaralanan Makul S.'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği dosya kayıtlarına yansıdı.

Soruşturma sırasında Fesih Y. ile birlikte gözaltına alınan Dilaver Y. ve K.Y. hakkında adli işlemler yapıldı; K.Y. savcılıkça, Dilaver hakimin kararıyla adli kontrolle serbest bırakılırken, Fesih Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın hakkında, 2 kez tasarlayarak kasten öldürme ve olası kastla yaralama suçlarından dava açıldı ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanıyor.

Olayın gelişimi:

Savcılık ve polis kayıtlarına göre aile içinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay anında çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri Gazi Zafer Y. ile Güven Y.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme raporları ve emniyet işlemleri dava dosyasına girdi. Mahkeme sırasında katılan vekili, olay yeri raporuna dayanarak maktullerde silah bulunmadığını belirtti ve bu nokta üzerinde durdu.

Sanığın savunması ve aile içi gerilim:

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Fesih Y., pişman olduğunu ifade ederek savunma yaptı. Sanık, maktul Gazi'nin daha önce çok sinirli ve agresif davrandığını, bir yıl kadar önce şantiyede aralarında tartışma çıktığını, kendisine hakaret ettiğini ve boğazına bıçak dayadığını anlattı. Olaydan önce aile büyüklerinin kendisini uyardığını iddia eden sanık, dayısı Mustafa'nın kendisini arayıp "Çocuklarımın gözünü kan bürümüş, cellat olmuşlar, onları durduramıyorum" dediğini aktardı.

Sanık, ayrıca olaydan iki gün önce Mustafa'nın kendisini arayıp 'Gazi İstanbul'dan silah aldı' diyerek evden çıkmaması yönünde uyardığını ifade etti. Olay günü evde otururken gerginliğin yükseldiğini, maktul Gazi'nin elini beline götürüp tehditle 'Dağılın lan, burayı patlatacağım' dediğini ve elindeki silahı çıkarması üzerine kendisini korumak amacıyla yalnızca Gazi'ye ateş ettiğini, diğerlerine ateş etmediğini söyledi. Savunmasında, Dilaver ve babasından kimse tarafından diğer kişileri öldürmesi yönünde talimat almadığını vurguladı ve çok pişman olduğunu belirtti: 'Keşke ben ölseydim de onlar ölmeseydi.'

Duruşmada taraf avukatları karşılıklı savunma ve itirazlarda bulundu; katılan vekil, maktullerde silah bulunmadığını, bunun olay yeri raporuyla sabit olduğunu yineledi. Sanığın tahliye talebine karşı ise maktullerin babasının sanığın yaşaması için verdiği böbrekle ilgili bilgi de mahkeme gündemine geldi: dosyada, sanığın tek böbrekle yaşadığı ve yaklaşık 10 yıl önce maktullerin babası tarafından kendisine böbrek verildiği kaydedildi ve bu durum savunma yönünden tartışıldı.

Mahkeme kararları ve süreç:

Mahkeme heyeti, gelecek celse tanıkların dinlenmesine karar verdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Dava, tanık ifadeleri ile olay yeri ve adli tıp raporlarının değerlendirilmesine bağlı olarak ilerleyecek; heyet tarafından atılacak adımlar bir sonraki duruşmada şekillenecek.

Dosyada yer alan ifadeler ve mevcut deliller, mahkemenin gelecek oturumunda ayrıntılı şekilde ele alınacak. Sanığın savunması ile katılanların iddiaları arasında çatışan noktalar bulunuyor; bu nedenle tanık dinlemeleri ve inceleme raporları karar sürecinde belirleyici olacak.

ÖLDÜRÜLEN GAZİ Y. (ARŞİV)