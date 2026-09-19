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İç kaleyi güçlendiren Türkiye dönüşü olmayan barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de Türkiye'nin iç dayanışmayla 'dönüşü olmayan barış ve esenlik' yoluna girdiğini söyledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:14

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 19:30

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EDİTÖR: Merve Çelik

İç kaleyi güçlendiren Türkiye dönüşü olmayan barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girdi

Kırşehir'de STK toplantısında vurgular:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıda Türkiye'nin hem iç hem de bölgesel istikrarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Osmanlı coğrafyasının parçalanmasını takip eden dönemde kurulan yeni sınırları hatırlatarak Sykes-Picot Anlaşması'na atıfta bulundu.

Kurtulmuş, asırlarca birlikte yaşayan halkların yapay sınırlarla ayrıldığını; bu sınırların insanların gönlündeki bağları koparmadığını ifade etti. "Aynı halkın bir kısmı orada, bir kısmı buradadır" sözleriyle bölgesel tarihsel dokuya dikkat çekti.

Terörle mücadele ve bölgesel etki:

Kurtulmuş, Türkiye'de terörün sona ermesinin, bölgedeki çatışmaların da sonlanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. "Türkiye'de terörün bitmesi demek, bölgede silahların susmasının kapısını açmak demektir" diyerek kararlılık mesajı verdi ve Irak, Suriye hatta Lübnan'da terörün önünün kesileceğini belirtti.

Meclis Başkanı, ülkenin gücünün milletin birlik ve beraberliğini korumasından geçtiğini belirterek "Tek gücümüz var, o da millet olarak iç kalemizi tahkim etme gücümüzdür" ifadesini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, Türkiye'nin artık "dönüşü olmayan barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girdiğini" söyleyerek bu yönlü politikaların sürdürüleceğini kaydetti.

Siyasi uzlaşı ve sürecin önemi:

Meclis Başkanı, siyasi partiler arasındaki ortak çalışmaların önemine işaret etti. Bugüne kadar getirilen sürecin nihayete erdirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, farklı partilerin aynı masada bulunup ortak bir raporda uzlaşmasının bir başarı olduğunu vurguladı: "Bu kadar farklı partinin aynı masada oturması ve ortak bir raporda uzlaşması bir zaferdir".

Toplantıda ayrıca mezhep ve dini farklılıklar üzerinden ayrıştırma çabalarına karşı uyarıda bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin terörsüz bir ülke hedefinin sadece iç meselesi olmadığını; bölgenin tamamında istikrar ve esenliğin sağlanması açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ&#039;UN KONUŞMASI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'UN KONUŞMASI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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